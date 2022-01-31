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Gündem Yunan spiker korku içinde duyurdu: Türkiye okyanuslara açılmak istiyor
Gündem

Yunan spiker korku içinde duyurdu: Türkiye okyanuslara açılmak istiyor

Batılı devletlerin donanma konusunda Türkiye'ye destek vermekten derhal vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Yunan spiker İoannis Theodoratos, Türkiye'nin sadece Doğu Akdeniz'de değil okyanuslarda da bayrak dalgalandırmak istediğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 18:13:00 - 2022-01-31 18:14:13

 yeniakit.com.tr 

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin donanma alanında yaptığı atılımlar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İspanya ile Türkiye'nin yakınlaşmasından rahatsız olan Theodoratos, "Beni düşündüren şey İspanya ile Türkiye'nin şimdiden başlamış olan stratejik ortaklığı" dedi.

Fırsat verilmesi durumunda Türkiye'nin sadece Doğu Akdeniz'e değil, Orta ve Batı Karadeniz'e de yayılacağını ve bu bölgelerde bayrak dalgalandıracağını söyleyen Theodoratos, bu nedenle Türkiye'nin donanmasını güçlendirmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

"Recep Tayyip Erdoğan bizi Türkiye'nin jeostratejik hedeflerinin ve düşüncelerinin gelecekteki agresif tanımına hazırladı" diyen Yunan spiker, Türkiye'nin büyük savaş gemileri inşa etmeyi planladığını söyledi.

"Türkiye okyanuslara açılmak istiyor"

Türkiye'nin TCG Anadolu gemisi hakkında konuşan Theodoratos, şöyle devam etti:

"Hedeflerden biri de Türkiye henüz F-35 projesinden atılmamışken çok büyük bir uçak gemisi inşa etmekti. Türkiye'nin bu tarz büyük gemilerde (TCG Anadolu) yeterli miktarlarda F-35 kullanması durumunda ne olacağını hayal edin. Sadece Libya değil diğer bölgeler de tehdit altında olacaktı. Ve şimdi Türkiye daha büyüğünü yapmak istiyor. (uçak gemisi) İspanyollarla 3200 tonluk bir denizaltı hakkında konuşuyorlar. Bunlar sadece bir Mavi Vatan donanmasının değil, okyanuslara açılmak isteyen bir donanmanın da hayalleri ve tutkuları. Bunlar bizi endişelendirmeli. Bilmediğimiz başka şeyler de var bunu önümüzdeki yıllarda göreceğiz."

"Türkler donanmaya büyük önem veriyor"

Türkiye'nin büyük bir deniz devleti olmaya çalıştığını sözlerine ekleyen Theodoratos, "Maliyeti ne olursa olsun bunu yapıyorlar. Donanmaya, gemilere, Türk hava ve deniz gücünü başka bir kıtaya taşıyabilecek platformlara büyük önem veriyorlar" şeklinde konuştu.

Yunanistan'ın günden güne güçlenen Türk Donanmasına karşı önlem alması gerektiğini söyleyerek gülünç sözler sarfeden Yunan spiker, şöyle devam etti:

"10 yıl sonra baş etmemiz gereken tehdidi şimdiden planlamalıyız. Bir oldubittinin olmasını beklememeliyiz. Bazılarımızın dalga geçtiği o Türk planları örneğin amfibi harekat gemileri hakkında 10 yıldan beri konuşuyorum. O zamanlar tüm bunların çeşitli nedenlerle olmayacağını söylüyorlardı. Ama şimdi TCG Anadolu gemisi var."

İspanya'nın donanma konusunda Türkiye'ye destek vermekten vazgeçmesi gerektiğini kaydeden Yunan spiker, "TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi" projesine de değindi.

"İspanyollar katılırsa proje hızlanır"

İspanyol gemi inşa firması Navantia'nın TF-2000 projesine dahil olmasının süreci hızlandıracağını aktaran İoannis Theodoratos, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu projenin altını çiziyorum. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri ve ilgili sanayi kolları tarafından planlanan ve her gün geliştirilen bir sistem. Navantia'nın TF-2000'e olası katılımı süreci hızlandıracak ve bu projenin maliyetlerini azaltacaktır. 21. yüzyılda İspanyolların Kanuni Sultan Süleyman'ın oluşturduğu donanmanın diriltilmesine yardım etmesi mümkün olmamalı. Batılı devletler Türkiye'ye yardım etmeye devam ederlerse gelecekte olacakların sorumluluğu onlarda."

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