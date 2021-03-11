Yunan spiker iyice uçtu: Sisi bizim sayemizde iktidarda kaldı

yeniakit.com.tr

Türkiye ve Mısır'ın Doğu Akdeniz meselesindeki yakınlaşması Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos'u adeta çıldırttı. Theodoratos, Sisi'nin Yunanistan'ın desteği sayesinde Mısır'da iktidarda kaldığını ileri sürerek gülünç açıklamalarda bulundu.

Batı'nın desteğiyle ayakta kalan Yunanistan'ı sanki süper güçmüş gibi lanse eden Theodoratos, Mısır ve Yunanistan arasında yaşanan krizin tesadüfi olmadığını ifade etti.

Krizi yine Türkiye'ye bağladı

Yunanistan ve Mısır arasında yaşanan krizi yine evirip çevirip Türkiye'ye bağlayan Theodoratos, "Bu kriz kapsamlı bir şekilde planlandı. Yunanistan'ın refleksini ve Türklerin amaçlarına tepki verme iradesine sahip olup olmadığı test edilmek için" diye konuştu.

Kahire'nin Atina'yı geri plana iterek Ankara ile yakınlaştığını söyleyen Yunan spiker, Türkiye'nin Mısır'daki dengeleri değiştirme niyetinde olduğunu ileri sürdü.

"Sisi bizim sayemizde iktidarda kaldı"

Sürekli Batılı abilerine ağlayıp Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan'ı nimetten sayan Theodoratos, Sisi'nin ülkesinin desteği sayesinde iktidarda kaldığını iddia etti.

Gülünç ve içler acısı bir konuma düşerek alay konusu olan Yunan spiker, "Sisi'nin bizim sayemizde iktidarda kalması mümkün. Bu kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek" ifadelerini kullandı.