Yunan spiker isyan etti: Bu kabul edilemez

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Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Yunanistan'ın acilen Türkiye gibi silah yapmayı öğrenmesi gerektiğini söyledi.

"Biz de Türkler gibi silahlar yapabiliriz" diyen Yunan spiker şunları kaydetti:

"Araştırma ve geliştirme için sadece Ulusal Savunma Bakanlığı ile görüşerek fona ihtiyacımız var. Bir de savunma sanayi alt bakanlığı yapmalıyız. (Savunma Sanayii Başkanlığı) Türkler bunu zaten yaptı."

"Bu kabul edilemez"

Yerli SOM ve Atmaca füzelerinde kullanılan Kale KTJ-3200 Turbojet Motoru'na değinen Theodoratos, "Bu motor Fransa'nın Safran motorundan çok daha iyi bir performansa sahip olacak. Ayrıca Türkiye tarafından üretilen uzun menzilli SOM ve diğer tüm versiyonlarında bu jet motorları kullanılacak. Bizim bunları yapamamamız gerçekten kabul edilemez. Türklerin çalışmalarının sonucu bunlar." ifadelerini kullandı.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından geliştirilen "BORAN 105mm Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs" sistemi hakkında konuşan Theodoratos, "Bu obüs 17 kilometre menzil ve 1720 kilogram ağırlıkta. Türkiye tarafından yapılan bu obüs helikopterlerle havada taşınabiliyor. Yunanistan'ın da böyle bir silah yapması gerekirdi" diye konuştu.

Yunan hükümetine de sitem eden Theodoratos, "Bizim başarısızlığımızın sorumlusu yöneticiler ve yetkililere doğru yön vermeyen politikacılardır" dedi.