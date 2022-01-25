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Teknoloji Yunan spiker fena tutuştu: Türk SİHA'larını durdurmak için bunu yapmalıyız
Teknoloji

Yunan spiker fena tutuştu: Türk SİHA'larını durdurmak için bunu yapmalıyız

Türkiye korkusunu her fırsatta dile getiren Yunan spiker İoannis Theodoratos, Yunanistan'ın acilen Türk SİHA'larını düşürebilecek askeri ekipmanlar edinmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 21:30:00 - 2022-01-25 21:31:17
Yunan spiker fena tutuştu: Türk SİHA'larını durdurmak için bunu yapmalıyız

 yeniakit.com.tr 

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Akıncı TİHA'nın Bayraktar TB2 SİHA'ya kıyasla çok daha ağır ve güçlü mühimmatlar taşıyabildiğini aktaran Theodoratos, "Türkiye Yunan hava sahasını ihlal etmeyi geleneksel yasa gibi birşey haline getirdi. Bunların olmasına izin vermemeliyiz" dedi.

Türkiye'nin İHA'ları kullanarak Yunan hava sahasını ihlal eden uçuşlar yaptığını ileri süren Theodoratos, Yunanistan'ın acilen Türk SİHA'larını düşürebilecek askeri ekipmanlar edinmesi gerektiğini söyledi.

Theodoratos, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a açık açık meydan okuduğunu belirterek "Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Donanması tarafından gerçekleştirilen hukuk dışı ihlaller var. Kim bilir gelecekte başka neler göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu durum böyle devam edemez"

Yunan Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan F-16 savaş uçaklarının kendilerini savunma konusunda ciddi eksiklikleri olduğunu itiraf eden İoannis Theodoratos, ayrıca Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı Belharra sınıfı fırkateynlerin elektronik harp sistemlerinden yoksun olduğunu kaydetti.

"Belharra sınıfı fırkateynlerin elektronik harp sistemi olmadan satın alındığını hatırlatmam gerekiyor" diyen Yunan spiker, şunları söyledi:

"Bu durum böyle devam edemez. Eğer bugün kara, deniz ve hava platformlarında elektronik savaş gücün yoksa daha soyunma odasına savaşı kaybedersin."

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