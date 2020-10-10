  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunan spiker: Ermeni cepheleri yavaş yavaş düşmeye başladı
Gündem

Yunan spiker: Ermeni cepheleri yavaş yavaş düşmeye başladı

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşanan çatışmalarla ilgili konuşan Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Ermeni cepheleri yavaş yavaş düşmeye başladı. Yunanistan olarak Ermenilere yardım etmeliyiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 12:19:00 - 2020-10-10 12:22:01

 yeniakit.com.tr 

Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker İoannis Theodoratos, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu.

Yunan spiker Ermenistan'ın insanlık suçu işleyerek masum sivilleri katletmesini görmezden gelen Theodoratos küstah bir şekilde kardeş ülke Azerbaycan'ı suçladı. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgal etmesi hakkında tek kelam etmeyen hadsiz Yunan spiker Azerbaycan'ı "işgalci" olmakla itham etti.

"Türkler durmayacak"

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait şehirleri bombaladığı ileri süren Theodoratos,"Bu alan Kafkasya'da herkesin izlediği bir arenaya benziyor. Burada TürkoAzeri güçlerinin işgallerini görüyorsunuz. TürkoAzeri diyorum çünkü burada savaşanların Türkiyeci oldukları çok açık. Türkiye bunu saklamıyor ve askeri desteğini beyan ediyor. Türkler bu operasyonları düzenliyor ve bölgede bir yükselişe hazırlanıyorlar. Türkler ve TürkoAzeriler Ermenileri barışa ve geri çekilmeye zorlamadıkça durmayacaklar" diye konuştu.

"Ermeni cepheleri şimdiden yavaş yavaş düşmeye başladı" diyen Yunan spiker, "Ermenistan tarafından İskender balistik füzelerinin kullanılması gibi tehditler var. Böyle bir durumda Azerbaycanlılar Türkiye tarafından tedarik edilecek ilgili askeri sistemlerle cevap verecek. Bu bölgede Azerbaycan'ın halihazırda almış olduğu Bayraktar, Som füzeleri ve diğer Türk silahlarının test sahası oldu. Ermenistan bu fırtınayla tek başına başa çıkmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Yunanistan harekete geçmeli

Ermenistan'ın Hocalı'da yaptığı katliam hakkında tek laf etmeyen Yunan spiker, Ermenilerin yeni bir soykırım tehlikesiyle karşı karşıya olduğu hezeyanında bulundu.

Yunanistan'ın derhal harekete geçerek Ermenistan'a yardım etmesi gerektiğini dile getiren Theodoratos, şöyle devam etti:

"Ermenilerin denize kıyıları bile yok, Kafkasya'da kapalı bir halklar. Ve biz oturup olanları izliyoruz. Derhal onlara yardım etmeli ve dayanışma göstermeliyiz. Türkiye Azerbaycan'a askeri sistemler dahil tüm malzemeleri tedarik ettiği için operasyonlar hızla devam edecek. Yavaş yavaş Ermeni savunmasının lojistiğini düşürerek büyük bir moral çöküntüsüne yol açmak istiyorlar. Bu Türkiye'nin Suriye'de daha önce uyguladığı bir tatik ve buna devam ediyorlar. Ermeniler tamamen teslim olduğu zaman Türkler duracaktır. Ermeniler son kurşuna kadar savaşmalı çünkü buna mecburlar ve Rusya onlara hiçbir kurşunu kaççırmamaları için yardım etmeli."

Yunan spiker: Atacak torpidomuz dahi yok
Yunan spiker: Atacak torpidomuz dahi yok

Gündem

Yunan spiker: Atacak torpidomuz dahi yok

Yunan spiker: Türkiye İslam alemini birleştirip kendi bloğunu kurmak istiyor
Yunan spiker: Türkiye İslam alemini birleştirip kendi bloğunu kurmak istiyor

Gündem

Yunan spiker: Türkiye İslam alemini birleştirip kendi bloğunu kurmak istiyor

Yunan spiker yerli Türk silahlarına hayran kaldı
Yunan spiker yerli Türk silahlarına hayran kaldı

Gündem

Yunan spiker yerli Türk silahlarına hayran kaldı

Yunan spikerden olay sözler: Türkiye kıtalararası balistik füze ve nükleer bomba üretecek
Yunan spikerden olay sözler: Türkiye kıtalararası balistik füze ve nükleer bomba üretecek

Gündem

Yunan spikerden olay sözler: Türkiye kıtalararası balistik füze ve nükleer bomba üretecek

Türkiye'nin o hamlesi Yunanistan'ı zıplattı... Yunan spikerden hazımsızlık kokan sözler
Türkiye'nin o hamlesi Yunanistan'ı zıplattı... Yunan spikerden hazımsızlık kokan sözler

Gündem

Türkiye'nin o hamlesi Yunanistan'ı zıplattı... Yunan spikerden hazımsızlık kokan sözler

Türk donanması hakkında konuşan Yunan spiker isyan etti: Ne kadar budala olduğumuzu gördüler
Türk donanması hakkında konuşan Yunan spiker isyan etti: Ne kadar budala olduğumuzu gördüler

Gündem

Türk donanması hakkında konuşan Yunan spiker isyan etti: Ne kadar budala olduğumuzu gördüler

Yunan spiker böyle isyan etti: Doğu'nun yükselen gücü Türkiye ile baş etmeye çalışıyoruz
Yunan spiker böyle isyan etti: Doğu'nun yükselen gücü Türkiye ile baş etmeye çalışıyoruz

Gündem

Yunan spiker böyle isyan etti: Doğu'nun yükselen gücü Türkiye ile baş etmeye çalışıyoruz

Yunan spiker böyle isyan etti: Türkler bizden hep bir adım önde
Yunan spiker böyle isyan etti: Türkler bizden hep bir adım önde

Gündem

Yunan spiker böyle isyan etti: Türkler bizden hep bir adım önde

Yunan vekilden skandal Türkiye çıkışı: Türklerin gemilerini batırmalıydık
Yunan vekilden skandal Türkiye çıkışı: Türklerin gemilerini batırmalıydık

Gündem

Yunan vekilden skandal Türkiye çıkışı: Türklerin gemilerini batırmalıydık

Yunan spikerden küstah Türkiye çıkışı
Yunan spikerden küstah Türkiye çıkışı

Gündem

Yunan spikerden küstah Türkiye çıkışı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal yardımları kesen İBB, parayı bakın nereye akıtıyor!
Gündem

Sosyal yardımları kesen İBB, parayı bakın nereye akıtıyor!

Bir yandan fakirin yardımını kesen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin diğer yandan aralarında "Gerilla annesini oynamak isterim" şe..
Doludan korumak için otomobiline sermişti! Gözaltına alındı
Gündem

Doludan korumak için otomobiline sermişti! Gözaltına alındı

İstanbul'da aracını doludan korumak için aracının üstüne Türk bayrağı örten kişi sosyal medyadan tepki toplamıştı. Hüsnü Y. (35), bugün göza..
Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkes ilan edildi
Gündem

Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkes ilan edildi

Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ üzerinden Azerbaycan’a saldırısıyla Güney Kafkasya’da yaşanan gerilimin sona ermesi için Rusya’nın..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay