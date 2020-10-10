Yunan spiker: Ermeni cepheleri yavaş yavaş düşmeye başladı

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Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker İoannis Theodoratos, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu.

Yunan spiker Ermenistan'ın insanlık suçu işleyerek masum sivilleri katletmesini görmezden gelen Theodoratos küstah bir şekilde kardeş ülke Azerbaycan'ı suçladı. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgal etmesi hakkında tek kelam etmeyen hadsiz Yunan spiker Azerbaycan'ı "işgalci" olmakla itham etti.

"Türkler durmayacak"

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait şehirleri bombaladığı ileri süren Theodoratos,"Bu alan Kafkasya'da herkesin izlediği bir arenaya benziyor. Burada TürkoAzeri güçlerinin işgallerini görüyorsunuz. TürkoAzeri diyorum çünkü burada savaşanların Türkiyeci oldukları çok açık. Türkiye bunu saklamıyor ve askeri desteğini beyan ediyor. Türkler bu operasyonları düzenliyor ve bölgede bir yükselişe hazırlanıyorlar. Türkler ve TürkoAzeriler Ermenileri barışa ve geri çekilmeye zorlamadıkça durmayacaklar" diye konuştu.

"Ermeni cepheleri şimdiden yavaş yavaş düşmeye başladı" diyen Yunan spiker, "Ermenistan tarafından İskender balistik füzelerinin kullanılması gibi tehditler var. Böyle bir durumda Azerbaycanlılar Türkiye tarafından tedarik edilecek ilgili askeri sistemlerle cevap verecek. Bu bölgede Azerbaycan'ın halihazırda almış olduğu Bayraktar, Som füzeleri ve diğer Türk silahlarının test sahası oldu. Ermenistan bu fırtınayla tek başına başa çıkmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Yunanistan harekete geçmeli

Ermenistan'ın Hocalı'da yaptığı katliam hakkında tek laf etmeyen Yunan spiker, Ermenilerin yeni bir soykırım tehlikesiyle karşı karşıya olduğu hezeyanında bulundu.

Yunanistan'ın derhal harekete geçerek Ermenistan'a yardım etmesi gerektiğini dile getiren Theodoratos, şöyle devam etti:

"Ermenilerin denize kıyıları bile yok, Kafkasya'da kapalı bir halklar. Ve biz oturup olanları izliyoruz. Derhal onlara yardım etmeli ve dayanışma göstermeliyiz. Türkiye Azerbaycan'a askeri sistemler dahil tüm malzemeleri tedarik ettiği için operasyonlar hızla devam edecek. Yavaş yavaş Ermeni savunmasının lojistiğini düşürerek büyük bir moral çöküntüsüne yol açmak istiyorlar. Bu Türkiye'nin Suriye'de daha önce uyguladığı bir tatik ve buna devam ediyorlar. Ermeniler tamamen teslim olduğu zaman Türkler duracaktır. Ermeniler son kurşuna kadar savaşmalı çünkü buna mecburlar ve Rusya onlara hiçbir kurşunu kaççırmamaları için yardım etmeli."