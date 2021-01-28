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Gündem Yunan spiker: Bunları yapmazsak Türklere karşı kaybederiz
Gündem

Yunan spiker: Bunları yapmazsak Türklere karşı kaybederiz

Geçtiğimiz günlerde denize indirilen Türkiye'nin ilk yerli fırkateyni "İstanbul" hakkında konuşan Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Birkaç gün önce İ sınıfı istif projesinin dört fırkateyninden ilki olan İstanbul teslim edildi. Yakında İzmit ve İzmir fırkateynleri de teslim edilecek.Türkiye ile savaş sadece hibrit değil, aynı zamanda teknolojik. Bunları takip etmeliyiz yoksa kaybedeceğiz. Türkleri aşmalı ve önde olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 08:23:00 - 2021-01-28 08:27:39

 yeniakit.com.tr 

Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türk savunma sanayi hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

Türkiye'nin bölgesel bir güç haline gelmeyi amaçladığını söyleyen Theodoratos, "Bakın 18 Rafale savaş uçağı, 4 fırkateyn ve bazı tanklarla milli savunma ve güvenlik sorunumuz çözülmüyor maalesef" dedi.

Türkiye'nin Yunanistan için büyük bir tehdit olduğunu ifade eden Theodoratos, "Bakın bu panoda sadece 2021'de kaç projenin başlayacağını ve biteceğini görüyorsunuz. Günümüz savaşları aynı zamanda endüstri düzeyinde teknoloji transferi ve AR-GE düzeyinde de olacak" diye konuştu.

Türkiye'nin yerli helikopteri T-129 ATAK hakkında konuşan Theodoratos, "T-129 FAZ 2 taarruz helikopterleri daha iyi sistemler ile daha da gelişmiş durumda. İtalya bunların gerisinde kaldı" yorumunda bulundu.

Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKINCI TİHA'nın 2021 yılı içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edileceğini aktaran Yunan spiker, BMC POWER tarafından Altay Ana Muharebe Tankında (AMT) kullanılması amacıyla geliştirilen ve bu yıl ilk kez çalıştırılacak olan milli tank motoru BATU'ya da değindi.

Türkiye'nin Afrika ülkelerine yaptığı zırhlı araç ihracatları hakkında da konuşan Yunan spiker, "Türk savunma sanayisinin Kenya'ya sattığı en az 100 civarında Hızır tipi zırhlı araçları olduğunu söylemeliyim. Türkler Kenya'ya bile zırhlı araçlarını satarken biz hala zırhlı araç projesinin ne zaman başlayacağını soruyoruz. Kaderimiz olan rolü oynamalıyız. O da Balkanlarda lider olmak." ifadelerini kullandı.

Theodoratos ayrıca Atmaca gemisavar füzesi, Akya torpidosu, TCG Anadolu Amfibi Hücum Gemisi ve Karaok tanksavar füzesine de değindi.

Geçtiğimiz günlerde denize indirilen Türkiye'nin ilk yerli fırkateyni "İstanbul" hakkında konuşan Yunan spiker şunları kaydetti:

"Birkaç gün önce İ sınıfı istif projesinin dört fırkateyninden ilki olan İstanbul teslim edildi. Yakında İzmit ve İzmir fırkateynleri de teslim edilecek. Bize kötü çocuklar diyen Erdoğan, Türk donanması ile ilgili 5 önemli teçhizat programı başlatacağını duyurdu. Türkiye ile savaş sadece hibrit değil, aynı zamanda teknolojik. Bunları takip etmeliyiz yoksa kaybedeceğiz. Türkleri aşmalı ve önde olmalıyız."

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