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Gündem Yunan spiker böyle isyan etti: Türkler bizden hep bir adım önde
Gündem

Yunan spiker böyle isyan etti: Türkler bizden hep bir adım önde

Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker İoannis Theodoratos, ülkesinin savunma sanayinde yetersiz ve pasif kalmasını eleştirdi. Türkiye'nin yerli fırkateyn projelerinden ve AKINCI SİHA'dan bahseden Yunan spiker Yunanistan'ın aksine Türklerin istediklerini elde edebildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:29:00 - 2020-09-24 11:31:20

 yeniakit.com.tr 

Yunan spiker İoannis Theodoratos, Türkiye'nin yerli fırkateyn projelerinden ve AKINCI SİHA'dan bahsetti. Yunanistan'ın savunma sanayinde pasif ve geride kalmasına isyan eden Yunan spiker, Türklerin ekonomik kriz olsun veya olmasın istediklerini alabildiğini söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayinde gerçekleştirdiği atılımlara dikkat çeken Theodoratos, "Türkiye'nin ilk amfibi harekat gemisi ile ilk küçük uçak gemisi TCG Anadolu diğeri ise TCG Trakya 2021'de faaliyete geçecek" dedi.

Türkiye'nin amacı Adalar Denizi'ni kontrol etmek

Türkiye'nin Adalar Denizi'ni kontrol etmek istediğini dile getiren  Theodoratos, "Tüm bunlar Milgem Ada sınıfı korvetleri ve İstanbul tipi yeni fırkateynler ile koordineli olacak. 2023'e kadar size söylemek istediklerimi aklınızda bulundurun. Türk askeri donanmasının halihazırda devam eden programları var tam gazla gemi inşa ediyorlar. Ya tamamladılar ya da gemi inşasının ileri aşamasındalar. Operasyonel güçlerine 10'dan fazla deniz birimi ekleyecekler." diye konuştu.

Türkiye'nin İHA kabiliyetine de değinen Yunan spiker, bu platformların  ileride kara, deniz ve hava savaşının geleceğini oluşturacağını sözlerine ekledi.

AKINCI TİHA'dan (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) da bahseden Yunan spiker, "Bunlar ihlal yapan yeni araçlar ve gemilerimizi hedef alıyorlar." dedi.

Türkler bizden bir adım önde

Türkiye'nin istediği gibi kullanabileceği çok büyük bir nüfusa sahip olduğunu söyleyen Yunan spiker sözlerini şöyle noktaladı:

"Her yıl askerliğini yapacak 1.5 milyon Türk bulunuyor. Bunlardan her yıl çok sayıda kişi bir miktar para ödüyor. (bedelli askerlik) Tüm bu projeler böyle finanse ediliyor. Bu para belirli talimatlara dayalı olarak araştırma ve geliştirme bölümlerine yönlendirilir. Ve karşımıza İHA'lar modern ve akıllı silah sistemleri Türk revizyonist saldırı stratejisinin bir parçası olarak çıkıyor. Bu durumu tersine çevirmeliyiz ve müttefiklerle gerekli adımları atmalıyız. Ancak bunu yapmıyoruz. Bu yüzden Türkler bizden hep bir adım önde.

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Yorumlar

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YUNANLILAR HEP KENDİNİ BATIYA KULLANDIRDI BİZDE FARKINDAYIZ BUNUN AHHH YUNAN AHHH BU NE Kİ FARK ATACAĞIZ FARK SİZLERDE DÖNÜP DOLAŞIP ABİ BEN ETTİM SEN ETME DİYECEKSİNİZ.
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