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Gündem Yunan spiker böyle isyan etti: Kendi ordumuz için tüfek bile üretemiyoruz
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Yunan spiker böyle isyan etti: Kendi ordumuz için tüfek bile üretemiyoruz

Yunan Spiker İoannis Theodoratos, "Türkler kendi gemilerini inşa ediyor ama biz daha kendi tüfeğimizi bile üretemiyoruz" diyerek ülkesinin yetersizliğine isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 17:28:00 -

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türk savunma sanayii hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin çok güçlü ve modern bir donanmaya sahip olduğunu dile getiren Theodoratos, "Türkler korvetler, fırkateynler, çıkarma gemileri, hibrit uçak gemileri ve denizaltılar inşa ediyor. Bu özel silahların yanında elektromanyetik, ateşli silahlar, lazer ve basit tüfekler de var. Biz ise halen Yunan ordusu için bir tüfek dahi yapamadık. Yakında Türkler şapkayı bize takacaklar ve buna hazırlanıyorlar" dedi.

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı harekete geçerek güçlü bir donanma oluşturması gerektiğini kaydeden Yunan spiker sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Güçlendirilmiş ve yükseltilmiş donanmaya başlamak hava kuvvetlerinin de ötesinde gerekli bir durum. Artık zaman yakın değil. Dün yakında dediğimiz herşeyin zamanı geçti. Dün bunlar oldu. Burada gördüğünüz herşey düne ait. Türkler bunları inşa ediyor veya büyük ölçüde inşa etti."

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