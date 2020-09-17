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Gündem Yunan spiker böyle isyan etti: Doğu'nun yükselen gücü Türkiye ile baş etmeye çalışıyoruz
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Yunan spiker böyle isyan etti: Doğu'nun yükselen gücü Türkiye ile baş etmeye çalışıyoruz

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği silahlar Yunan medyasında gündem oldu. Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker İoannis Theodoratos, Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ni arkasına alarak Türkiye'ye karşı harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin geliştirdiği yerli silahlarla günden güne güçlendiğine dikkat çeken Yunan spiker, "Doğu'nun yükselen büyük canavarı Türkiye ile tek başımıza baş etmeye çalışıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 19:00:00 - 2020-09-17 19:01:56

 yeniakit.com.tr 

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği silahlar Yunan medyasında gündem oldu. Yunan spiker İoannis Theodoratos, Türk savunma sanayii ürünleri ile ilgili yeni bir analiz yayınladı.

ROKETSAN tarafından üretilen Bora balistik füzesi hakkında konuşan Yunan spiker, "Türkler ancak Batı ile ilişkilerini tamamen koparırlarsa bize bu füzenin gerçek menzilinin ne olduğunu gösterecekler. Gerçekte 500 kilometreden fazla menzile sahip ve elbette bu Yunanistan için büyük bir tehdit." dedi.

Bu füzeden Yunanistan'ın aksine İsrail'in daha çok korkması gerektiğini dile getiren Yunan spiker, "Çünkü bu füze daha çok onlar için geliştirildi. Çin'den alınan teknoloji sayesinde bu füze üretildi" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için geliştirilen Milli Piyade Tüfeği'nden (MPT) bahseden Yunan spiker ülkesinin de bu tarz piyade tüfekleri geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Somali ordusunu bu tüfeklerle donattığını dile getiren Yunan spiker, "Dış politika böyle yürütülür. Türkiye gücünü dost ve müttefik ülkeler arasında Neo-Osmanlıcılık ve İslamcılık ile pekiştiriyor. Somali'de büyük bir tabanları var" dedi.

Türkiye'nin nükleer başlıklar üreterek İsrail'i yok etmek istediğini iddia eden Yunan spiker Tel Aviv yönetiminin zamanında Türkiye'ye teknolojik destek vererek hata yaptığını söyledi.

"Biz Yunanistan olarak bunca yıldır tek başımıza Doğu'nun yükselen büyük canavarı Türkiye ile baş etmeye çalışıyoruz" diyen Yunan spiker Türkiye'nin durdurulması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı modern "Fatih Sultan Mehmed" olarak tanımlayan Yunan spiker şu sözleri kaydetti:

"Erdoğan'ın Bora füzeleri ile bizi vurmasına izin veremeyiz. Yeniçeriler ve başbozuklara izin veremeyiz. Bugünün başıbozukları sayıları yüzbinleri bularak buraya gelen kaçak göçmenlerdir. Seçkin askerlerini göndermeden önce bizi oyalamak ve yormak için bunları gönderiyorlar. Artık harekete geçmeliyiz. "

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği ülkelerini yanına çekmesi gerektiğini dile getiren Yunan spiker "İşte o zaman avantaj bizde olur." dedi.

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