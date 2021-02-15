Yunan spiker böyle isyan etti: Biz ne yapıyoruz?

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Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin ordusunu modern silahlarla donattığını söyledi. "Türklerin Bayraktar SİHA'ları var, BORA balistik füzeleri var." diyen Theodoratos, Türkiye'nin askeri gücünü artırarak Yunanistan'ın kuşatmaya çalıştığını iddia etti.

Türkiye'nin bölgede hızla geliştiğini kaydeden Yunan spiker, "Osmanlı'nın yeni halefleri (Türkiye) modern füzeler ve topçu sistemleri ile geliyor" dedi.

Yunanistan'ın eski ve yıpranmış bir donanmaya sahip olduğunu itiraf eden Theodoratos,"Maalesef bizim eskiyen yetersiz bir donanmamız var bunu inkar edemem. Personelinde benzer şekilde yaşlandığı ve yorulduğu bir askeri donanmamız var. Batı Trakya'dan Kıbrıs'a kadar uzanan yeni Koskantinapolis kuşatmasını sadece Hava-Deniz kalkanı koruyabilir. Evet F-16 modernizasyonunda ilerledik ve çok iyi yaptık ama bunu kabul edilemeyecek kadar uzun yıllar erteledik. Askeri donanmamıza ne oluyor? Biz ne yapıyoruz?" diyerek ülkesinin içler acısı durumuna isyan etti.

Türkiye'yi bir an önce durdurmaları gerektiğini sözleyerek gülünç sözler sarfeden Yunan spiker şunları kaydetti:

"Meko 200 fırkateynleri modernize edebilir, yeni hava savunma sistemleri alabiliriz. Savunmayı arttırmalıyız, hazır olmalıyız ve beynimizi kullanmalıyız. 4. sanayi devrimi olan robotik teknolojiyi takip etmeliyiz. Açık fikirli insanları ve insansız araçları en etkin şekilde kullanmalıyız. Filolar denizi kontrol eder ancak en zor tarihi dönüm noktamızda ihtiyacımız olan bir filoya sahip olmamak utanç verici. Tarihi bir dönüm noktasından geçiyoruz. Bazıları kör veya küçük Asya'nın diğer tarafındaki canavara (Türkiye) rıza göstermeye ya da onu beslemeye çalışıyorlar. Onlar bir sonraki tarihi sıçramayı yapmak için bekliyor ve biz Selçukluların torunlarıyız diyorlar."