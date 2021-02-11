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Gündem Yunan spiker böyle isyan etti: Biz mermiyi bile ithal ederken Türkler balistik füze yapıyor
Gündem

Yunan spiker böyle isyan etti: Biz mermiyi bile ithal ederken Türkler balistik füze yapıyor

Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Biz mermiyi bile dışarıdan ithal ederken Türkler balistik füze yapıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 19:31:00 -

 yeniakit.com.tr 

Yunan spiker İoannis Theodoratos, büyük bir atılım gerçekleştiren Türk savunma sanayi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin BORA balistik füzesi hakkında konuşan Theodoratos, "ROKETSAN'ın elinde bunun ihracat versiyonu olan KHAN füzeleri de bulunuyor. Bu bir balistik füze. Kardak Krizi'nin üzerinden geçen 25 yıldan sonra Türkiye savunma ve yan sanayi sektörünü belirli bir düzene soktu ve aynı zamanda teknoloji ve araştırmaya yatırım yaptı. Bu Yunanistan'ın hala yapmayı akıl edemediği bir şey" diyerek ülkesinin yetersizliğine sitem etti.

"Böyle bir duruma düşmemeliyiz"

Yunanistan'ın aksine Türkiye'nin savunma sanayine ciddi yatırımlar yaptığını dile getiren Yunan spiker şunları kaydetti:

"Savunma sanayi ve yerli sanayinin birlikte gelişmesi son derece önemlidir. Bunun önemini anlamayan devletler uzun süre yaşayamazlar. Kaçınılmaz olarak yabancı silah sistemlerine bağımlı olurlar ve teknolojik fark açıldıkça artık mermileri bile ithal eder hale gelirler. Böyle bir devlet sadece güvenilirliğini değil, özgürlüğünün de büyük bir bölümünü kaybetmeye mahkumdur. Çünkü bağımlılık korkunç bir kelime. Bu birinin sizi beslediği anlamına gelir. Sizi doyuran bir el vardır ve o el eğer isterse sizi aç bırakabilir. Böyle bir duruma düşmemeliyiz. Türkiye tam tersine son 25 yılda bu konuya aşırı yatırım yaptı."

"Türkiye'nin amacı küresel güç olmak"

Türkiye'nin sadece bölgesel değil aynı zamanda küresel bir güç olmayı amaçladığını aktaran Theodoratos, "Türkiye bölgedeki operasyonel gücünü geliştirdi. Türklerin istediği sadece bölgesel değil aynı zamanda küresel bir güç olmak" dedi.

Türkiye'nin bölgede attığı adımlarla ABD ve İsrail'in çıkarlarına ciddi şekidle zarar verdiğini ileri süren Theodoratos, Yunanistan'ın savunma sanayinde Türkiye'nin çok fazla gerisinde kaldığını itiraf etti.

"Bu konuda endişelenmeliyiz"

Türkiye'nin ilerleyen zamanlarda nükleer ve kimyasal silahlar üretebileceğini sözlerine ekleyen Yunan spiker, "Türkiye'nin ürettiği füzelerin hepsi nükleer başlıkları taşıyabilecek şekilde tasarlanıyor. Bu endişelenmemiz gereken çok ciddi bir konu" diye konuştu.

Yunan spiker ayrıca, ülkesinin Türkiye'nin BORA gibi füzelerine karşılık verebilecek bir hava savunma sisteminin bulunmadığını söyledi.

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