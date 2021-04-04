Yunan spiker böyle isyan etti: Artık terlemeye başlayalım Türkler çok güçlendi

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Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türk ordusu hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Türk ordusunun aşırı derecede büyüdüğünü ve güçlendiğini dile getiren Theodoratos, "Yunanistan'da 'endişelenme Türkler zaten çöktü biz saldırıya uğramayacağız' trendi vardı ve aniden fırtına geldi. Türkiye'nin çöktüğü düşüncesi doğru değil. Türkleri iyi öğrenmeliyiz ve tarihi rakibimize daha fazla ağırlık vermeliyiz" dedi.

"Artık terlemeye başlamalıyız"

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri yapılanmanın Yunanistan için endişe verici olduğunu aktaran Theodoratos, Türkiye'nin olası bir savaş durumunda Yunanistan'a karşı 4 komando tugayı ayırdığını ifade etti ve şunları kaydetti:

"Temel olarak 3 bin kadrolu subayın temeline sahip olduklarını düşünürsek toplamda 80 bin adama ulaşıyorlar. Tam 80 bin komando! Yunan ordusunun mevcudunun ne kadar olduğunu hatırlarsak terlemeye başlamalıyız. Bunlar Suriye operasyonlarına katıldılar ve askeri açıdan çok ciddi tecrübe edindiler"

"Türkleri küçümsememeliyiz"

Türk ordusunun modern ve güçlü silahlarla donatıldığının altını çizen Yunan spiker, "Türkiye yıkıldı mahvoldu diyenler yanılıyorlar. Türkiye ne yıkıldı ne de mahvoldu. Yüksek dayanıklılık sınırları gösteren bir rakip için bunları söylemek çok tehlikelidir. Türkleri küçümsememeliyiz. 1922 bizim için bir ders olmalıydı." değerlendirmesinde bulundu.