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Gündem Yunan spiker: Biz de Türkiye gibi masada olmalıyız
Gündem

Yunan spiker: Biz de Türkiye gibi masada olmalıyız

Yunan spiker İoannis Theodoratos, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya krizinin çözümünde "arabulucu" rolü üstlenmesinden rahatsız oldu. Türkiye'nin krizin çözümünde en önemli ülke konumunda bulunduğunu belirten Theodoratos, Yunanistan'ın da Türkiye gibi masada olması gerektiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 22:09:00 - 2022-02-03 22:10:37

 yeniakit.com.tr 

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin "Ukrayna-Rusya" krizinin çözümünde "arabulucu" olmasından fena halde rahatsız oldu.

"Kardak Krizi, özünde Mavi Vatan'da biten bir rotanın habercisiydi" diyen Theodoratos, Yunanistan'ın ulusal çıkarlarını Türkiye'ye karşı korumak zorunda olduğunu dile getirdi.

"Bu tehdidi unutmamalıyız"

Rusya, Çin, İran ve Türkiye'nin dünyada yükselen güçler olduğunu belirten Yunan spiker şunları kaydetti:

"2022 Şubat'ında artık Gunboat diplomasisi zamanında değiliz. Gunboat (küçük savaş gemileri) çağında değiliz. Füzeler, İHA'lar ve savaş uçakları zamanındayız. Ve tabii ki tanklar. Bunlar bir devletin gücünün yansımasının modern dışavurumcularıdır. Ülkemiz bir tehditle (Türkiye) uğraşmak zorunda. Bu tehdidi unutmamalıyız."

"Biz de Türkiye gibi masada olmalıyız"

Theodoratos ayrıca Ukrayna'nın 20-30 yıl içinde Rusya'nın büyük bir rakibi haline geleceğini söyledi.

Türkiye ve Ukrayna arasındaki dev askeri anlaşmalar hakkında konuşan Yunan spiker, Yunanistan'ın da Türkiye gibi bölgede mutlaka bulunması gerektiğinin altını çizdi.

"Bizimde orada daha fazla mevcudiyetimiz olmalı. Ukrayna-Rusya krizini çözmek için sorunların tartışılacağı yer neden Ankara yerine Atina olmasın? Bunun altını çiziyorum. Sadece basit bir izleyici olamayız. Karadeniz'de olanlar bizi de ilgilendirmeli. Özel bir ağırlığımız yok evet ama oraya nüfuz etmeli ve orada olmalıyız" diyen İoannis Theodoratos, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkler müthiş bir güce kavuşacak"

"Türkiye son zamanlarda Ukrayna'ya askeri malzeme, savaş gemileri, Bayraktar ve AKINCI gibi SİHA satışları yapıyor. Roket teknolojisini Türklere verebilecek olan devlet Ukrayna'dır. Çin ve Pakistan'dan aldıklarının yanı sıra... İşte o zaman bizim daha içine girmediğimiz (roket ve füze teknolojisi) alanda Türkler müthiş bir güce kavuşacaklar."

Gunboat diplomasisi nedir?

Gambot veya Gunboat bir veya birkaç silahı bulunan küçük savaş gemilerinin adıdır. Diplomatik bir terim olan Gunboat diplomasisi, savaş gemileriyle baskı kurmak amacıyla yapılan devletler arası güç gösterisidir.

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