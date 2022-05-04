Yunan siyasetçiden çarpıcı açıklama: Türkiye en güçlü silah olan İHA'ları verdi

Eski Yunanistan Başbakan Yardımcısı Vangelis Venizelos ve Anayasa Hukuku Profesörü Vangelis Venizelos, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında takındığı diplomatik pozisyona ilişkin Yunan basınına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin tarafsızlık politikasını örnek gösteren Venizelos, "Türkiye örneğinden bahsediyoruz, Rusya ile ilişkisine büyük önem veren İsrail örneğini de söyleyebiliriz, çünkü Rusya Suriye'de Esed rejimini kontrol ediyor, bu yüzden İsrail'in güvenliği için çok önemli. Bu anlamda Türkiye, evet yaptırımlara katılmayabilir ama Türkiye'nin Ukrayna'nın Rus işgalcilere karşı kullandığı en güçlü silah olan İHA'ları verdiğini, boğazları kapattığını ve Montrö Antlaşması'nı uyguladığını unutmamalıyız" açıklamasında bulundu.

Star Gazetesi