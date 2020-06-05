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Aktüel

Yunan sınırında sıcak saatler

Edirne Valiliği, sınırda Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından Meriç Nehri’ndeki polis harekat botuna taciz ateşi açıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 10:16:53 -
Yunan sınırında sıcak saatler

Edirne Valiliği, sınırda Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından Meriç Nehri’ndeki polis harekat botuna taciz ateşi açıldığını açıkladı.


Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"04.06.2020 Perşembe günü saat 17.30 sıralarında, ilimiz Meriç ilçesi Başyurt Hudut Karakolu Rahmanca köyü mülki sınırları içinde, polis özel harekat unsurlarımızca Meriç Nehri’nde botla devriye görevi ifa edilirken, nehrin ülkemiz sınırı kısmında ağaç köklerine takılı bir göçmen şahsa ait ceset görülüp fotoğraf ve video çekimi yapılırken Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından polis özel harekat botumuza yönelik taciz ateşi açılmış, görevli personelimizin hemen pozisyon alıp havaya uyarı ateşi açması sonrasında taciz atışı son bulmuştur."

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