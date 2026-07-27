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Bal sezonu bereketli başladı! Kuraklık bitti, petekler doldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Bal sezonu bereketli başladı! Kuraklık bitti, petekler doldu

Hatay’da kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışlar çiçek ve nektar çeşitliliğini artırarak bal üretimine bereket getirdi.

#1
Foto - Bal sezonu bereketli başladı! Kuraklık bitti, petekler doldu

Hatay’da bol yağışlarla canlanan doğa, arıcıların yüzünü güldürdü.

#2
Foto - Bal sezonu bereketli başladı! Kuraklık bitti, petekler doldu

Akdeniz bölgesinde kışın ve ilkbaharın bol yağışlı geçmesiyle birlikte doğa açan çiçeklerle birlikte renk cümbüşüne bürünmüştü. Geçen yıl kuraklığın etkisiyle çiçek çeşitliliği azalırken bu yıl çiçek çeşitliliği artarak bereketli bitki örtüsü oluşturdu.

#3
Foto - Bal sezonu bereketli başladı! Kuraklık bitti, petekler doldu

Çiçeklerin erken açmasıyla birlikte arılarda bal mesaisi erken başlamıştı. Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşayan ve 400 arı kovanıyla arıcılık yapan arıcı İsmail Akyüz, bereketli hasatta bal sağımına başladı.

#4
Foto - Bal sezonu bereketli başladı! Kuraklık bitti, petekler doldu

Yıllardır arıcılık yapan Akyüz, geçtiğimiz yıl kuraklık olduğundan dolayı bal hasadının verimsiz olduğunu belirterek bu yılın bol yağışlı geçmesinden dolayı hasadın daha verimli olduğunu söyledi.

#5
Foto - Bal sezonu bereketli başladı! Kuraklık bitti, petekler doldu

Bu yılki yağışlarla birlikte çiçeklerin bolluğunun balda hasadı bereketli kıldığını ifade eden İsmail Akyüz, "Defne ilçesindeki Harbiye Mahallesi’nde arıcılık hizmeti vermekteyim. 350 ila 400 arasında arı kovanımla hizmet veriyorum. Bu yıl bahar yağmurlarının bol olduğu ve çok soğuk olmayan ılıman bir mevsim yaşadık. Tabiatımızdaki bitki örtüsünün temelini oluşturan bitki tohumları toprak ana, yağmura doymasıyla beraber toprağa tutunup temizlenerek zengin bir bitki örtüsü oluşturdu. Bu da arılarımız için çiçek bolluğu ve nektar çeşitliliği oldu. Bunun için mutluyuz ve rekoltede de umutluyuz. Yapacağımız bal sağımında bereket ümit ediyoruz. Helaliyle üretim yapan bütün arıcı meslektaşlarıma bereketli bir sezon diliyorum.

#6
Foto - Bal sezonu bereketli başladı! Kuraklık bitti, petekler doldu

Bal sağımına bugün başladık. Görüntüde başlarda hasat güzel. Bahar bakımlarını iyi yapan arıcılar, bu sene mutlu olacağa benziyor. Geçen sene üzücü kurak bir sezon yaşadık ama bu sene Allah'a şükür çok yağmur yağdığı için yüzümüz hasatta güleceğe benziyor. Bizim bölgede nektar çeşitliliği çok olan bitkiler var. Çiçek çeşitliliğimiz bizim bölgede çok fazla olduğundan maki bitki örtüsü hakim olduğu için çeşit çok ama maalesef miktar az oldu. Bizi mutlu eden nektar zenginliğin olması ve bu da rekoltede yüzümüzü güldürüyor. Bu yıl bayağı yağmur yağdığı için balda bereketli bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.

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