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3 kişiyi katleden vahşet zanlısı hakkında karar verildi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

3 kişiyi katleden vahşet zanlısı hakkında karar verildi!

Adana'da vahşet! Semra Yılmaz ile 2 kişiyi tabancayla vurarak öldüren katil zanlısı Osman A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Foto - 3 kişiyi katleden vahşet zanlısı hakkında karar verildi!

Çukurova ilçesinde dün gece meydana gelen 3 kişilik cinayetin faili, polisin takibi sonucu saklandığı adreste yakalanarak adalete teslim edildi.

#2
Foto - 3 kişiyi katleden vahşet zanlısı hakkında karar verildi!

Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Osman A. (28) Semra Yılmaz’ı (44) evinden alarak Rüzgarlı Tepe mevkiine geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yılmaz’ı tabancayla vuran Osman A., olay yerinde otomobil içinde bulunan Ali Can Demir (25) ve Sinan İlbey’i de tabancayla vurup olay yerinden kaçtı.

#3
Foto - 3 kişiyi katleden vahşet zanlısı hakkında karar verildi!

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeler otopsinin ardından bugün ailelerine teslim edildi.

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