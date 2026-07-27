3 kişiyi katleden vahşet zanlısı hakkında karar verildi!
Adana'da vahşet! Semra Yılmaz ile 2 kişiyi tabancayla vurarak öldüren katil zanlısı Osman A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adana'da vahşet! Semra Yılmaz ile 2 kişiyi tabancayla vurarak öldüren katil zanlısı Osman A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çukurova ilçesinde dün gece meydana gelen 3 kişilik cinayetin faili, polisin takibi sonucu saklandığı adreste yakalanarak adalete teslim edildi.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Osman A. (28) Semra Yılmaz’ı (44) evinden alarak Rüzgarlı Tepe mevkiine geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yılmaz’ı tabancayla vuran Osman A., olay yerinde otomobil içinde bulunan Ali Can Demir (25) ve Sinan İlbey’i de tabancayla vurup olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeler otopsinin ardından bugün ailelerine teslim edildi.
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