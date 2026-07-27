Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçtu! Tofaş hurdaya döndü
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Hatay Payas'ta kontrolden çıkan Tofaş marka otomobil dereye uçtu.
Hatay’ın Payas ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu.
Kaza, Payas ilçesi Sincan Mahallesi'nde yaşandı. Okul mevkiinde Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı sürücünün ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yaralı, ambulansla Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada otomobil ise hurdaya döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.