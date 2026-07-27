Resmen yer yerinden oynayacak! Icardi için olay iddia: Süper Lig deviyle imza an meselesi
Arjantin basınında yer alan iddiaya göre Mauro Icardi'nin Beşiktaş ile transfer görüşmelerinde anlaşma sağlandığı öne sürüldü
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Arjantin basınında yer alan iddiaya göre Mauro Icardi'nin Beşiktaş ile transfer görüşmelerinde anlaşma sağlandığı öne sürüldü
Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda kulüp tarihine adını yazdıran Mauro Icardi, binlerce çocuğun Galatasaraylı olmasını sağlamıştı. Parçalı formayla kırılmadık rekor bırakmayan ve adına şarkılar yazılan Mauro Icardi, Galatasaray taraftarlarına büyük bir şok yaşatmaya hazırlanıyor.
Arjantin basınında yer alan habere göre: Mauro Icardi'nin temsilcisi, bir süredir Beşiktaş ile görüşmeler gerçekleştiriyordu. Dünyaca ünlü golcünün siyah-beyazlılara transferi için iki taraf arasında gerçekleştirilen son toplantıda anlaşma sağlandığı aktarıldı.
Haberde, Arjantinli 9 numaranın Beşiktaş önümüzdeki hafta içerisinde ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Söz konusu haberde, anlaşmanın mali detaylarına da yer verildi. Beşiktaş'ın Mauro Icardi'ye yıllık 5 milyon euro net maaş vereceği kaydedildi. Ayrıca iki taraf arasındaki anlaşmada bonus maddelerinin de olduğu belirtildi.
Mauro Icardi, 4 sezonluk Galatasaray kariyerinde tüm kulvarlarda 134 resmi maça çıktı. 33 yaşındaki santrfor oyuncusu, bu mücadelelerde 77 gol attı ve 25 de asist yaptı. Icardi, sarı-kırmızılılarla 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa sevinci yaşadı.
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