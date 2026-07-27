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Resmen yer yerinden oynayacak! Icardi için olay iddia: Süper Lig deviyle imza an meselesi

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Resmen yer yerinden oynayacak! Icardi için olay iddia: Süper Lig deviyle imza an meselesi

Arjantin basınında yer alan iddiaya göre Mauro Icardi'nin Beşiktaş ile transfer görüşmelerinde anlaşma sağlandığı öne sürüldü

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Foto - Resmen yer yerinden oynayacak! Icardi için olay iddia: Süper Lig deviyle imza an meselesi

Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda kulüp tarihine adını yazdıran Mauro Icardi, binlerce çocuğun Galatasaraylı olmasını sağlamıştı. Parçalı formayla kırılmadık rekor bırakmayan ve adına şarkılar yazılan Mauro Icardi, Galatasaray taraftarlarına büyük bir şok yaşatmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Resmen yer yerinden oynayacak! Icardi için olay iddia: Süper Lig deviyle imza an meselesi

Arjantin basınında yer alan habere göre: Mauro Icardi'nin temsilcisi, bir süredir Beşiktaş ile görüşmeler gerçekleştiriyordu. Dünyaca ünlü golcünün siyah-beyazlılara transferi için iki taraf arasında gerçekleştirilen son toplantıda anlaşma sağlandığı aktarıldı.

#3
Foto - Resmen yer yerinden oynayacak! Icardi için olay iddia: Süper Lig deviyle imza an meselesi

Haberde, Arjantinli 9 numaranın Beşiktaş önümüzdeki hafta içerisinde ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

#4
Foto - Resmen yer yerinden oynayacak! Icardi için olay iddia: Süper Lig deviyle imza an meselesi

Söz konusu haberde, anlaşmanın mali detaylarına da yer verildi. Beşiktaş'ın Mauro Icardi'ye yıllık 5 milyon euro net maaş vereceği kaydedildi. Ayrıca iki taraf arasındaki anlaşmada bonus maddelerinin de olduğu belirtildi.

#5
Foto - Resmen yer yerinden oynayacak! Icardi için olay iddia: Süper Lig deviyle imza an meselesi

Mauro Icardi, 4 sezonluk Galatasaray kariyerinde tüm kulvarlarda 134 resmi maça çıktı. 33 yaşındaki santrfor oyuncusu, bu mücadelelerde 77 gol attı ve 25 de asist yaptı. Icardi, sarı-kırmızılılarla 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa sevinci yaşadı.

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