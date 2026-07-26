Başsavcılıktan CHP'deki 'figüran' iddialarına soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin İstanbul'da düzenlediği üye katılım törenine cast ajansından figüran getirildiği yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, yürütülen inceleme kapsamında iddiaların tüm yönleriyle araştırılacağını açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul'da gerçekleştirdiği üye katılım ve rozet takma töreniyle ilgili ortaya atılan "cast ajansından figüran getirildiği" iddiaları yargıya taşındı. Kamuoyunda tartışmalara neden olan iddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilerek, sürecin hukuki çerçevede titizlikle yürütüleceği vurgulandı.
"Araştırmaların ardından ifadeler alınacak"
Başsavcılık açıklamasında, "Soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır." ifadelerine yer verildi.
Kimlik tespiti ve ajans bağlantıları incelenecek
Soruşturma kapsamında etkinliğe katılan kişilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, üye kayıtlarının incelenmesi ve iddialara konu olan cast ajansıyla olası bağlantıların araştırılması bekleniyor.
Savcılığın yapacağı incelemelerin ardından gerekli görülmesi halinde şikayet edilen kişilerin ifadelerinin alınacağı, elde edilecek bulgular doğrultusunda soruşturmanın seyrine ilişkin yeni adımların atılacağı öğrenildi.
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