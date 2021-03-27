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Gündem Yunan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti
Gündem

Yunan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait P 69 borda numaralı 'Krystallides' isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 11:54:00 -

Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait P 69 Borda numaralı 'Krystallides' adlı savaş gemisi saat 07.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 bot eşlik etti. Yaklaşık bir saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde kimsenin olmaması dikkat çekti. 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.

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Yorumlar

angarali

bedava geçirmeyin fazlasıyla para odettirin keferelere
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Putsavar

Bu manzarayi mantröya borcluyuz. zilletciler haclilarin bu tür ayricaliklarini korumakla mükelef. i. sözlesmesi, basörtüsü yasagi, ayasofyanin statüsü gibi gibi seyler.
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