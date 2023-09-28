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Gündem Yunan Sahil Güvenlik ölüme terk ediyor, Türk Sahil Güvenlik kurtarıyor
Gündem

Yunan Sahil Güvenlik ölüme terk ediyor, Türk Sahil Güvenlik kurtarıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-28 11:28:00 -

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesinden paylaşılan görüntüde, kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot hareketsiz bir şekilde duruyor.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 23 Eylül Cumartesi günü sabah saat 05.35 sıralarında Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye Sahil Güvenlik Botu ‘KB-4510’ gönderildi. Sahil Güvenlik Botu ‘KB-4510’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesinden paylaşılan görüntüde, kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot hareketsiz bir şekilde duruyor.

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