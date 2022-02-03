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Gündem Yunan Sahil Güvenliği denize atmıştı! Cesedine ulaşıldı
Gündem

Yunan Sahil Güvenliği denize atmıştı! Cesedine ulaşıldı

Yunan Sahil Güvenliğince 31 Ocak'ta Ege Denizi'ne atılan 3 düzensiz göçmenden kaybolan Mücahid Abdulcavad'ın cesedine İzmir'in Çeşme ilçesi kıyılarında ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 17:34:00 -
Yunan Sahil Güvenliği denize atmıştı! Cesedine ulaşıldı

Yunan Sahil Güvenliği tarafından 31 Ocak'ta Ege Denizi'ne atılan 3 düzensiz göçmenden kaybolan Mücahid Abdulcavad'ın cesedine İzmir'in Çeşme ilçesi kıyılarında ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, Çeşme açıklarındaki Karaada'da kurtardığı 2 düzensiz göçmenin denizde 1 kişinin kaybolduğu ifadesi üzerine başlatılan arama kurtarma çalışması kapsamında Dalyan Top Burnu mevkisinde bir erkek cesedi bulundu.

Botla kıyıya çıkarılan cesedin kimlik tespiti sonucu kaybolan Yemenli düzensiz göçmen Mücahid Abdulcavad'a ait olduğu tespit edildi.

Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Ocak'ta yaptığı sosyal medya paylaşımında Yunan Sahil Güvenliği tarafından 3 düzensiz göçmenin denize atıldığını, 2 kişinin kurtarıldığını duyurmuştu. Kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenin bulunması için bölgede arama-kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden Mahgdi Kalla, İzmir'deki Geri Gönderme Merkezinde yaptığı açıklamada yüzme bilmediklerini söylemelerine rağmen Yunan unsurları tarafından denize atıldıklarını, kuzeni Mücahid Abdulcavad'ın dalgaların arasında kaybolduğunu belirtmişti.

 

 

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