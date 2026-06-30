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Yaşam Sahillerde can pazarı! Cankurtaranlar 2 haftada 66 kişiyi kurtardı
Yaşam

Sahillerde can pazarı! Cankurtaranlar 2 haftada 66 kişiyi kurtardı

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sahillerde can pazarı! Cankurtaranlar 2 haftada 66 kişiyi kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KOSKEM ekipleri, deniz sezonunun ilk 2 haftasında boğulma tehlikesi geçiren 66 kişiyi sudan çıkardı.

Kocaeli sahillerinde sezonun ilk iki haftasında 66 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Karadeniz ve Marmara kıyılarındaki plajlarda yoğun mesaisine devam ediyor. Sahillerde güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutan ekipler, muhtemel can kayıplarının önüne geçmek için 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halinde bekliyor.

 

Sezonun açılışından bu yana görev bölgelerinde toplam 66 kişiyi sudan çıkararak hayata bağlayan KOSKEM ekipleri, 22-28 Haziran tarihlerini kapsayan son bir haftalık dönemde ise 33 kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Son bir haftadaki müdahalelerin 24'ü Bayramoğlu'nda yapılırken, Kerpe'de 5, Cebeci'de 3 ve Darıca'da 1 kişi boğulma tehlikesinden kurtarıldı.

 

"Uyarılara uyun" çağrısı

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların deniz keyfini güvenli şekilde sürdürebilmeleri için cankurtaran hizmeti sunulan plajları tercih etmeleri uyarısında bulundu.

 

Vatandaşlardan ayrıca sahillerde çekilen uyarı bayraklarını dikkate almaları ve cankurtaran ekiplerinin yönlendirmelerine titizlikle uymaları istendi. KOSKEM ekiplerinin, yaz sezonu boyunca Kocaeli sahillerinde vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla kesintisiz görev yapacağı bildirildi.

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