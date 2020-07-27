Yunan rahip Evangelos Papanikolaou'nun Ayasofya çıkışı gündeme bomba gibi düştü!

Yunan rahip Evangelos Papanikolaou Ayasofya hakkında konuştu.

Rahip, ''Ayasofya’yı koruyan Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi. Böyle büyük bir yapıyı kim koruyacaktı? Türkler korudu. Türkler nerede vardıysa hep daha iyilerdi. Bizim için utanç verici ama bu gerçek. Girit’te daha iyi manastır sistemi vardı.'' diye konuştu.