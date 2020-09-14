Yunan profesörden gündemi sarsan iddia: Türklerin bir sonraki hedefi orası

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Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim devam ediyor. Türkiye'nin meşru haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan geçtiğimiz günlerde provokasyonlarına bir yenisini daha ekleyerek uluslararası anlaşmaları hiçe sayıp Meis adasına asker çıkarmıştı. Yunanistan'ın bu provokatif hamlesi bölgede yaşanan gerilimi iyice artırmıştı.

Bölgede yaşanan bu son gelişme Yunan basınında masaya yatırıldı. Katıldığı bir televizyon programında Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulunan Yunan Profesör İonnnis Mazis, Türklerin sabit, Yunanlıların ise sağlam tezlerini olduğunu iddia etti.

ABD'nin Türkiye'ye karşı harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Mazis, "Şuan yaptıkları şeyin büyük bir ikiyüzlülük olduğunu düşünüyorum ve bu konuda endişeliyim." dedi.

Türkiye'nin Meis adasına yaklaşması durumunda sıcak bir çatışma yaşanabileceğini söyleyen Mazis, "Erdoğan Oruç Reis'i Meis adasına askeri filosu ile birlikte gönderdiğinde onlara gitmesini söyleriz ve eğer gitmezse onları kendimiz yollamalıyız. Bunun başka bir çözümü yok" diyerek haddini aşan sözler sarfetti.

Türkiye'nin Yunanistan'ın tepkisini ölçmek amacıyla bölgede NAVTEX yayınladığını iddia eden Yunan profesör, Meis'in Yunanistan'ın kırmızı çizgisi olduğunu belirterek "Türkiye'nin bundan sonraki hamlesi tam olarak Meis adasına çıkarmak yapmak" ifadelerini kullandı.