Yunan profesörden gündemi sarsan iddia: ABD o adalarımızı Türkiye'ye vermek istiyor

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Yunan Profesör Giorgos Romanos, ABD'nin Yunanistan'ın Meis ve Rodos adalarının Türkiye'ye verilmesini istediğini iddia etti.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konusunda somut bir adım atmadığını dile getiren Romanos, "Senatonun oyladığı ambargo ve CAATSA önlemleri vb. açıklamalara rağmen maalesef ABD Türkiye'nin davranışlarını kontrol edeceklerine dair somut işaretler vermediler. Tam tersine ABD, Kanada, İngiltere ve sözüm ona Yunansever Fransa ve diğer ülkeler Türkiye'ye elektronik veya yedek parça tedarik etmeye devam ediyor" diyerek hazımsızlığını ortaya koydu.

Bunun yanında ABD'nin Türkiye'ye İHA parçaları tedarik etmeye devam ettiğini kaydeden Romanos, "Dahası Türkiye F-35'in üretim hattından da çıkarılmadı. Bu büyük bir problem çünkü ABD'nin söylediklerine rağmen Türkiye 2022'ye kadar F-35'in üretim programının içinde" diye konuştu.

ABD'nin günümüzde Yunanistan'a sırt çevirerek Türkiye'den yana tavır aldığını ileri süren Yunan profesör şunları söyledi:

"1952'de Türkiye ile birlikte NATO'ya giriyoruz ve ABD'nin kayıtsızlıkla baktığı bir dizi dramatik olay başlıyor. 1963-1964'te İstanbul'daki Rumlara yönelik sistematik kovuşturma eylemleri var. ABD yaşanan bu olaylara ilgisiz kalıyor. Ayrıca 1964'te CIA'in yaptığı Acheson Planı'nı da unutmayalım. Acheson Planı ne diyordu; Eğer Yunanistan Türkiye ile Kıbrıs'ın yarısını ilhak etmek istiyorsa o halde Meis, Rodos ve birkaç adayı daha Türklere vermeli. Amerikalıların Meis ve Rodos adalarını Türklere vermek için takıntılı olduğunu göreceksiniz."

Acheson Planı nedir?

Acheson Planı, Kıbrıs sorununun tırmandığı 1963-1964 döneminde ABD'nin özel temsilcisi Dean Acheson tarafından önerilen bir çözüm yoludur.

Buna göre Kıbrıs adası her ikisi de NATO üyesi olan Türkiye ve Yunanistan arasında ikiye bölünerek paylaştırılacak, böylece iki müttefik ülkeyi savaşın eşiğine getiren bir sorun çözülmüş olacak ve NATO dışındaki güçlerin adaya müdahalesi engellenecekti. Ancak plan adanın iki ülke arasında nasıl bölüştürüleceğini açıklığa kavuşturmuyordu.

Hem Türkiye hem de Yunanistan’dan destek görmeyen bu plan herhangi bir sonuç getirmedi.