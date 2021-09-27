Yunan profesörden çarpıcı itiraf: Türkiye bunu yaparken biz hiçbir yere varamıyoruz

yeniakit.com.tr

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas, Türkiye'nin Orta Asya ve Avrupa'da yeni bir birlik kurduğunu söyledi. Türkiye ve Makedonya arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olan Grivas, Yunanistan'ın bu duruma tepkisiz kaldığını ve gerekli adımları atmadığını dile getirdi.

"Tek kutuplu dünya düzeni yıkıldı"

ABD'nin Afganistan'da "aşağılayıcı" bir yenilgi aldığını söyleyen Grivas, "Her şeyin ABD tarafından kontrol edildiği ve tek kutuplu bir dünya düzeni olduğu algısı artık yıkıldı" dedi.

"Herkes için yeni fırsatların ortaya çıktığı akışkan değişen bir dünyadayız" diyen Yunan profesör şu ifadeleri kullandı:

"Gerçek siyasetin hakim olduğu devlet merkezli bir dünyaya geçiyoruz. Kendisine saygı duyan her ülke reel siyaset çerçevesinde ittifaklara, güç politikalarına ve gerçekçi politikalara yatırım yapar."

"Yunanistan yeni düzene ayak uyduramıyor"

Yunanistan'ın yeni dünya düzenine ayak uyduramadığını itiraf eden Grivas, "Türkiye uzun zamandan beri Orta Asya politikasına yatırım yaparken, biz hiçbir yere varamıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin Orta Asya'da büyük güçlerden bağımsız olarak kendi birliğini oluşturduğunu ifade eden Grivas, bu sistemin en önemli ülkelerinden birinin Pakistan olduğunu belirtti.

"Orta Asya'ya erişimini kaybeden ABD, yeni bir yaklaşıma girmeye ve Türkiye ile ilişkileri tekrar başlatmaya çalışacak" diyen Yunan profesör, "Tehlikeli derecede akışkan, dinamik ve değişen bir çağdayız. Odaklanılması gereken gerçeklik, ulus merkezli politikaların soğukkanlı olarak okunmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'ın birleşik Avrupa gibi boş ve gerçek dışı hayaller peşinde koşmaması gerektiğini belirten Grivas, Türkiye ve Makedonya arasındaki yakınlaşmaya değindi.

Makedonya'nın çıkarlarını gözeterek gerçekçi bir siyaset izlediğini aktaran Grivas, "Normal bir devletin yapması gereken siyaseti yapıyorlar. İttifaklar politikası, çıkarların teşviki politikası ve doğru olduğunu düşündüğü ülkelerle stratejik ilişkilerin geliştirilmesi politikası. Peki biz ne yapıyoruz? Asıl mesele bu. Ne yazık ki dışişleri bakanımız (Nikos Dendias) Üsküp'teki konuşmasından gördüğüm kadarıyla sanki farklı bir çağda konuşuyormuş gibi. Avrupa rüyasından ve vizyonundan bahsediyor. 90'larda veya 80'lerde bunlar hakkında konuşmak mantıklıydı ama bugün değil. Özellikle dünyanın yeniden inşa edildiği ve sadece sert ulus merkezli politikalara yatırım yapan ülkelerin yüzeye çıkma şanslarının olduğu günümüzde" diyerek sitem dolu sözler sarfetti.

Grivas ayrıca Yunanistan'ın Türkiye ve Pakistan'a karşı Hindistan ile işbirliği yapması gerektiğini savundu.