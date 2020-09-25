Yunan polisi ile DHKP-C'li teröristler çatıştı
Türkiye'de açlık grevi yapan avukatlara destek amacıyla Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nin önünde eylem yapmak isteyen DHKP-C'li teröristler, Yunan polisi ile çatıştı.
Yunanistan'da Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ne yürümek isteyen bir grup DHKP-C'li terörist ile Yunan polisi çatıştı.
DHKP-C'liler Yunan polisiyle çatıştı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'nın önünde toplanan yaklaşık 30 kişilik grup, ellerindeki pankartlarla Türkiye'de açlık grevi yapan avukatlara destek amacıyla gösteri düzenlemek istedi.
DHKP-C yanlısı sloganlar atan eylemciler, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ne yürümek isteyince çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle karşılaştı.
Gözaltına alındılar
Polise bayrak sopalarıyla saldıran eylemciler göz yaşartıcı gazla dağıtıldı, bazı DHKP-C yanlıları gözaltına alındı.