Yunan panikte! Rafale’den sonra şimdi de…

Doğu Akdeniz ve Ege'de sürekli tansiyonu yükselten Yunanistan, Fransa'dan Rafale alıp ABD'ye F-35'ler için talepte bulunarak Türkiye'ye karşı ciddi bir silahlanma süreci başlattı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz Eylül ayında, 11.5 milyar euro'luk savunma programıyla, önümüzdeki 5 yıllık dönemde Yunan ordusunun modernizasyonun hedeflendiğini açıkladı.

Türkiye'ye karşı üstünlük kurmaya çalışan Yunanistan, Türkiye'nin diğer ülkelerden almak istediği silah sistemlerine de engel olmaya çalışıyor.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, geçtiğimiz aylarda Almanya'dan 214 tipi danizaltıların Türkye'ye satışının askıya alınmasını talep etti. Dendias ayrıca verdiği röportajda Almanya'nın Türkiye olan yumuşak tavrının sonuç vermediğini, bu yaklaşımın başarısız olduğunu savundu.

Dendias, Alman mevkidaşına ülkesinde bu denizaltılardan dört tane olduğunu ve bu sayede Güneydoğu Akdeniz ve Ege'de stratejik avantajın kendilerinde olduğunu ileri sürdü.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos geçen ay telekonferans ile görüştüğü Alman mevkidaşı Florence Parly'den. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de AB üyesi Yunanistan'a karşı kullanabileceğini belirterek, denizaltıların Türkiye'ye verilmemesini ya da en azından teslimatın geciktirilmesini istedi.

Karrenbauer ise, Alman Thyssen firmasının Türkiye ile yıllar önce anlaşma imzaladığını belirterek, üretim programının durdurulması ya da teslimatta herhangi bir gecikmenin söz konusu olamayacağını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Doğu Akdeniz'deki "Oruç Reis" krizi sırasında Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması talebini AB Zirvesi'ne taşımış, ancak beklediği desteği bulamamıştı.

Yunan medyası da, Türkiye'ye karşı yaptırımları engelleyen ülkenin Almanya olduğu her fırsatta yineleyerek, Berlin'e karşı sert bir tutum sergiliyor.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, katıldığı bir toplantıda, Almanya'nın Türkiye'ye 6 adet Reis sınıfı (214) denizaltı satmasından endişeli olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin S-400 alımı nedeniyle F-35 programından çıkartılarak yaptırıma uğratılmasını örnek veren Yunan Başbakan, "Almanya Türkiye'ye saldırı denizaltıları ihraç etmeyi planlıyor. Bu bizi endişelendiren bir konu" ifadelerini kullandı.

Fransa'dan 2,3 milyar euro karşılığında 18 Rafale savaş uçağı alan Yunanistan'ın şimdiyse yeni bir hedefi var. Yunan medyasındaki haberlere göre Yunanistan, Rafale'den sonra rotasını Barracuda denizaltılarına çevirdi.

Yunan medyasının, Barracuda denizaltılarının tespit edilmesinin zor olduğunun altını çizdiği haberde, Exocet SM39 Block-2 füzeleri ve F-21 ağır torpidoları gibi modern ve etkili silahlarla donatılacağı vurgulandı.

Haberde ayrıca bu denizaltıların, Yunanistan'ın önümüzdeki yıllarda güçlü bir varlığa sahip olmak istediği Doğu Akdeniz için doğru tercih olduğu savunuldu. Haberde ayrıca Almanya'nın Türkiye'ye olan tutumu da eleştirildi.

Miçotakis'in 5 yıllık hedefi

Miçotakis, 11,5 milyar euroluk savunma programıyla, önümüzdeki 5 yıllık dönemde Yunan ordusunun modernizasyonunu hedefliyor. Bu program kapsamında, 4 yeni fırkateyn alımı, 4 fırkateynin modernizasyonu, 4 donanma helikopteri, karadan havaya füzeler, İHA alımı, Fransa'dan 18 adet Rafale alımı ve F-16 savaş uçağı filosunun 2027'ye kadar modernizasyonu planlanıyor.

Yunan hükümetinin F-35 alımı isteği de var. Atina, 24 adet F-35 savaş uçağı satın almak üzere Kasım ayında ABD'ye niyet mektubu göndererek resmi başvuru yapmıştı. Ayrıca tam zamanlı görev yapacak 15 bin profesyonel askerin beş yıl içinde orduya alınması öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Fransa, ABD, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle birlikte hareket eden Yunanistan, bu kez sahaya bir başka ülkeyi sürüyor. Fransa'dan altısı yeni 18 Rafale jeti satın alan Yunanistan, müttefikleriyle arka arkaya düzenlediği tatbikatlara 'Skyros 2021 - İskiri 2021'le bir yenisini ekledi.

Türkiye'ye meydan okudular

Fransa'nın tatbikat için gönderdiği dört Rafale jeti, iki A400M nakliye uçağı ve bir A33 hafta başında Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'ne iniş yaptı. Savaş uçakları Yunan medyasında sevinç çığlıkları ve Türkiye'ye meydan okuyan başlıklarla karşılandı, birçok gazeteci Fransızca Twitter mesajlarıyla Paris yönetimine teşekkür etti.

Yunan F-16'ları ve Mirage 200 savaş uçaklarının da yer aldığı jetler Tanagra Hava Üssü'nden peş peşe havalandı, ilk gün batıdaki İyon Denizi üstünde uçtular. Tatbikatın Perşembe günü gerçekleşen bölümünde ise Fransız Rafale jetleri ve Yunan savaş uçakları bu kez doğuda, Ege Denizi semalarında göründü. Medyadaki haberlerde 'Rafale jetleri Ege Denizi'nde gürledi' başlıkları atıldı.

Tatbikatı Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve Fransa'nın Atina Büyükelçisi Patrick Mezonev birlikte izledi. Rafale jetlerinden birine binerek poz veren Yunan Bakan Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Floros, Twitter hesaplarından söz konusu kareleri paylaştı.

Gazetecilere açıklama yapan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, tatbikatta en üst seviye olan Viper'e çıkarılan ilk F-16 savaş uçağının da test edildiğini söyledi. Mesajında Fransa'nın yanı sıra ABD bayrağı da kullanan Yunan Genelkurmay Başkanı ise, "Tanagra'da bugün harika bir gün, çifte kutlama. Viper ve Rafale" diye yazdı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, internet sitesinde yayınladığı açıklamada tatbikata güdümlü füzeler taşıyan savaş gemilerinin de katıldığını duyurdu. Açıklamada dikkat çeken bir başka detay, tatbikatı Almanya, İngiltere, Mısır ve ABD'den yetkililerin de yine Tanagra üssünde takip etmesi oldu.

Ege Denizi'nde hava üstünlüğünün Yunanistan'a geçtiğini ileri süren yerel medya, Fransız Rafale jetlerini ilk kez kullanan Yunan pilotların savaş uçaklarına hayran kaldığını yazdı. Yerel medya, Atina'da geçen ay imzalanan 2,3 milyar euroluk anlaşmayla satın alınan Fransız Rafale jetlerinin ilk partisinin birkaç ay içinde Yunanistan'a ulaşacağını aktarıyor.

Kathimerini gazetesi ise, Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'e göndereceğini ilan etmesinin ardından İngiltere'nin de benzer bir adıma hazırlandığını bildiriyor. Habere göre, İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth Yunanistan'ın bağımsızlığının 200. yılı kutlamaları için Haziran ayında Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde olacak ve Doğu Akdeniz'de gerçekleşecek tatbikata katılacak.

Kathimerini, Yunanistan'a fırkateyn satmak isteyen İngiltere'nin yıllar sonra ilk kez uçak gemisi Queen Elizabeth'i Doğu Akdeniz'e gönderdiğine dikkat çekti.

Türkiye'ye karşı uçak gemisi

Yunanistan, Ocak ayının son haftasında Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'yi ağırladı. İmzalar kameralar önünde atıldı, Bakan Parly kısa süre içinde müttefikleri Yunanistan'a donanmanın yenilenmesi için de teklif sunacaklarını açıkladı.

Anlaşmayı "Atina ve Paris Türk planlarını suda boğdu" başlıklarıyla duyuran Yunan medyası, Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı desteklemek için Doğu Akdeniz'e göndereceğini yazdı.

Haberlere göre, Türkiye'ye karşı gövde gösterisine girişecek uçak gemisinin yanında Yunan donanmasına ait fırkateynler ve savaş gemileri de olacak. Fransa ve Yunanistan'ın 2021 boyunca birçok tatbikata gerçekleştireceğini de aktaran Yunan medyası, Fransız savaş uçaklarının da Doğu Akdeniz'de uçağını duyurdu. Yunanistan tarafından 12-22 Nisan tarihlerinde organize edilecek tatbikatta Fransa'nın yanı sıra ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya hava kuvvetleri de yer alacak.

ABD özel kuvvetleri ile tatbikat

Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti.

Yunan ordusu, Türkiye'ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021'in başlamasıyla peş peşe tatbikatlara girişti. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.

Selanik'in kuzeyindeki Kılkış'ta zaman zaman kar altında gerçekleşen Pegasus 21 adlı yedi günlük son tatbikata, ABD ordusu Black Hawks helikopterleri ve özel kuvvetler askerleriyle katıldı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Doğu Akdeniz'de helikopterlerin gerçek füzeler ateşlediği görüntüleri resmi internet sitesinde paylaştı. Resmi açıklamada en dikkat çekici bölüm ise, Türkiye'ye doğrudan mesajın verildiği tatbikatların iki ülkenin uzun vadeli güçlü ilişkilerini kanıtladığı ifadesiydi.

Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.

Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan'a özel bir ziyaret yaptı, rotası kuzeydeki Selanik'ten güneydeki Girit'e uzanıyordu. Suda Üssü'nü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le birlikte gezen Pompeo'nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı.

Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD'nin, bununla da kalmayıp Suda Üssü'ne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı. Eylül ayında neredeyse her gün Türkiye'yi manşetinden veren Yunan medyası, savaş gemisi haberini sevinç çığlıklarıyla sayfalarına taşıdı.

F-35 talebini televizyonda ilan etti

Rafale jetlerine kavuşmalarını bir 'kilometre taşı' olarak tanımlayan Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, canlı yayında hava kuvvetleri için yeni savaş uçakları satın alacaklarını duyurdu.

40 yeni savaş uçağı programının 18 Rafale jetinin alınmasıyla başladığını belirten Yunan Bakan, ABD'den beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını da isteyeceklerini ilk kez resmen açıkladı.

Yunan medyası, daha önce Yunanistan'a ilk F-35'lerin 2021'de gönderileceğini yazmıştı. Haberlere göre, ABD ilk etapta üç kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve jetler 25 Mart'taki törenlerde uçacaktı.

Savunma Bakanı ayrıca Yunan ordusunun elindeki F-16'ların güncellenmeye başladığını, birkaç gün içinde ilk Yunan F-16 Viper modelinin ABD'ye uçacağını da aktardı. Atina yönetimi, her yıl 12 kadar F-16'yı en üst seviye olan Viper'e yükseltmeyi hedefliyor. Fransa'dan alınan Rafale jetlerinin kendi silahlarını taşıyacağını ve benzer silahların Türkiye'de bulunmadığını savunan Yunan bakan, "Hepimiz umalım ki silahları kullanmak zorunda kalmayalım" ifadesini kullandı.