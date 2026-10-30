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Otomotiv
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Otomobil devinden devrim gibi hamle: Araç yüzde 15 daha az yakacak!

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Otomobil devinden devrim gibi hamle: Araç yüzde 15 daha az yakacak!

Japon otomobil devi Toyota yeni nesil 1,5 litrelik hibrit motoruyla yeni bir döneme hazılanıyor.

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Foto - Otomobil devinden devrim gibi hamle: Araç yüzde 15 daha az yakacak!

Toyota, yeni nesil hibrit motor teknolojisiyle otomotiv sektöründe önemli bir dönüşüme hazırlanıyor. Japon otomobil devi, 1,5 ve 2,0 litrelik yeni motor ailesiyle yakıt tüketimini azaltmayı, üretim maliyetlerini düşürmeyi ve farklı güç seçeneklerini ortak bir altyapıda sunmayı hedefliyor. Geliştirilen teknolojinin 2027 yılında tanıtılması beklenen yeni Toyota Corolla'da da kullanılması planlanıyor. Japon otomotiv üreticisi Toyota, elektrikli araçlara geçiş sürecinde içten yanmalı motor teknolojisini geliştirmeyi sürdürüyor. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni nesil platform, benzinli, hibrit, şarj edilebilir hibrit (plug-in hibrit) ve tamamen elektrikli otomobillerin ortak bir mimari üzerinden geliştirilmesini mümkün kılacak.

#2
Foto - Otomobil devinden devrim gibi hamle: Araç yüzde 15 daha az yakacak!

TOYOTA'NIN YENİ HİBRİT MOTORU NELER SUNACAK? Toyota'nın geliştirdiği yeni motor ailesinde 1,5 ve 2,0 litrelik dört silindirli üniteler bulunuyor. Özellikle 1,5 litrelik motorun atmosferik ve turbo beslemeli seçeneklerle sunulması planlanıyor. Yeni motorlar, elektrik motorları ve güç kontrol sistemleriyle birlikte çalışacak şekilde tasarlanıyor. Böylece içten yanmalı motor ile elektrikli sistem arasındaki uyumun artırılması ve enerji kayıplarının azaltılması amaçlanıyor. Toyota'nın yeni hibrit sistemleriyle yakıt verimliliğinde yüzde 15'in üzerinde iyileşme sağlamayı hedeflediği belirtiliyor. Bu hedefe ulaşılmasında mekanik sürtünmenin azaltılması, ısı yönetiminin geliştirilmesi ve elektrik sistemlerindeki kayıpların düşürülmesi önemli rol oynayacak.

#3
Foto - Otomobil devinden devrim gibi hamle: Araç yüzde 15 daha az yakacak!

2027 TOYOTA COROLLA YENİ MOTORLA GELEBİLİR Toyota'nın yeni nesil motor ve platform çalışmalarının en dikkat çekici modellerinden biri Corolla olacak. Markanın 2027 yılında tanıtması beklenen yeni nesil Corolla'nın farklı güç seçenekleriyle satışa sunulabileceği ifade ediliyor. Yeni Corolla için benzinli, hibrit, plug-in hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlar gündemde bulunuyor. Böylece Toyota'nın farklı pazarlardaki tüketici beklentilerine tek bir model ailesiyle yanıt vermesi amaçlanıyor. Yeni hibrit Corolla'nın 1,5 litrelik motorla sunulması beklenirken, bazı haberlerde sistemin toplam gücünün 134 beygir seviyesinde olabileceği öne sürülüyor. Ancak modelin nihai motor gücü, donanım seçenekleri ve teknik özellikleri konusunda Toyota'nın ayrıntılı açıklaması bekleniyor.

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Foto - Otomobil devinden devrim gibi hamle: Araç yüzde 15 daha az yakacak!

YAKIT TÜKETİMİNDE ÖNEMLİ TASARRUF HEDEFLENİYOR Yeni nesil motor teknolojisinin en önemli avantajlarından birinin düşük yakıt tüketimi olması bekleniyor. Toyota, hibrit sistemlerin verimliliğini artırmak için yalnızca benzinli motor üzerinde değil, elektrik motorları ve enerji yönetim sistemleri üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Şirketin yeni motor mimarisiyle daha az yakıt kullanarak yüksek verimlilik elde etmeyi amaçladığı belirtiliyor. Bununla birlikte gerçek tüketim değerleri, araçların ağırlığına, motor seçeneklerine ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişecek. Yeni sistemin yakıt ekonomisine sağlayacağı katkı, seri üretim modellerinin teknik verileri ve bağımsız testlerle daha net ortaya çıkacak.

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