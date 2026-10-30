Otomobil devinden devrim gibi hamle: Araç yüzde 15 daha az yakacak!

2027 TOYOTA COROLLA YENİ MOTORLA GELEBİLİR Toyota'nın yeni nesil motor ve platform çalışmalarının en dikkat çekici modellerinden biri Corolla olacak. Markanın 2027 yılında tanıtması beklenen yeni nesil Corolla'nın farklı güç seçenekleriyle satışa sunulabileceği ifade ediliyor. Yeni Corolla için benzinli, hibrit, plug-in hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlar gündemde bulunuyor. Böylece Toyota'nın farklı pazarlardaki tüketici beklentilerine tek bir model ailesiyle yanıt vermesi amaçlanıyor. Yeni hibrit Corolla'nın 1,5 litrelik motorla sunulması beklenirken, bazı haberlerde sistemin toplam gücünün 134 beygir seviyesinde olabileceği öne sürülüyor. Ancak modelin nihai motor gücü, donanım seçenekleri ve teknik özellikleri konusunda Toyota'nın ayrıntılı açıklaması bekleniyor.