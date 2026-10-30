Sayıları yüzde 50 yükseldi: ‘En’ler listesinde 6 Türk üniversitesi

15 BİN 665 KATILIMCININ DEĞERLENDİRMESİYLE HAZIRLANDI: GEURS 2027 araştırması, 40 ülkeden 15 bin 665 nitelikli katılımcının görüşlerine dayanıyor. 11 dilde yürütülen araştırmada her katılımcı, mezunlarının istihdam edilebilirliği açısından güçlü gördüğü en fazla 15 yükseköğretim kurumuna oy verebildi. Sonuçlar, uygunluk ve veri kalitesi kontrollerinden geçirilen işveren oylarının eşit ağırlıkla sayılmasıyla belirlendi. Araştırmanın katılımcıları, genç mezunları işe alma veya onlarla doğrudan çalışma deneyimine sahip yöneticiler arasından seçildi. Katılımcıların son iki yılda işe aldıkları veya birlikte çalıştıkları mezun sayısının yaklaşık 354 bin olduğu belirtildi. Araştırma, üniversiteleri akademik yayın sayıları veya genel itibarları üzerinden değil, mezunlarının istihdam edilebilirliğine ilişkin işveren değerlendirmelerine göre sıralıyor.