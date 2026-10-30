Sayıları yüzde 50 yükseldi: ‘En’ler listesinde 6 Türk üniversitesi

İŞVERENLERİN TERCİHİNDE AKADEMİK BAŞARI ÖNE ÇIKTI: Araştırma, iş dünyasının üniversitelerden beklentilerine ilişkin de önemli veriler ortaya koydu. İşverenlerin üniversiteleri tercih etme gerekçelerinde akademik performans yüzde 19,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 18,6 ile mezunların becerileri ve yüzde 17,2 ile iş hayatına yönelik uzmanlık izledi. Etki ve liderlik yüzde 13,4, uzmanlaşma yüzde 12,6, uluslararasılık yüzde 10 ve kurumsal itibar yüzde 8,9 oranında belirtildi. Küresel sıralamada ise Massachusetts Institute of Technology (MIT) 1'inci, Stanford Üniversitesi 2'nci, Oxford Üniversitesi ise 3'üncü sırada yer aldı. Cambridge Üniversitesi 4'üncü, Harvard Üniversitesi 5'inci oldu.