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Sayıları yüzde 50 yükseldi: ‘En’ler listesinde 6 Türk üniversitesi

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Sayıları yüzde 50 yükseldi: ‘En’ler listesinde 6 Türk üniversitesi

Dünya genelindeki işverenlerin değerlendirmeleriyle hazırlanan Küresel Üniversite İstihdam Edilebilirlik Sıralaması 2027 sonuçlarına göre, Türkiye’den listeye giren üniversite sayısı 6’ya yükseldi.

#1
Foto - Sayıları yüzde 50 yükseldi: ‘En’ler listesinde 6 Türk üniversitesi

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre; uluslararası yükseköğretim araştırma kuruluşu Emerging Group tarafından hazırlanan ve Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan sıralamada, geçen yıl Türkiye'den 4 üniversite yer alırken 2027 sonuçlarında bu sayı 6 oldu.

#2
Foto - Sayıları yüzde 50 yükseldi: ‘En’ler listesinde 6 Türk üniversitesi

Açıklanan sonuçlara göre Koç Üniversitesi, geçen yıl yer aldığı 209’uncu sıradan 208’inci sıraya yükselerek Türkiye'den en üst sırada yer alan üniversite oldu. Sabancı Üniversitesi 212'nci sıradan 211'inci sıraya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ise 224'üncü sıradan 223'üncü sıraya yükseldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) de 255’inci sırada yer aldı. Bu yıl Bilkent Üniversitesi 275'inci, Boğaziçi Üniversitesi ise 277'nci sıradan listeye dahil oldu.

#3
Foto - Sayıları yüzde 50 yükseldi: ‘En’ler listesinde 6 Türk üniversitesi

'MEZUNLARIMIZIN KÜRESEL İŞ DÜNYASINDA KARŞILIK BULMASI GURUR VERİCİ': Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Erol Özvar, "Dünyanın önde gelen işverenlerinin değerlendirmeleriyle hazırlanan sıralamada Türkiye'den 6 üniversitemizin yer alması mezunlarımızın sahip oldukları bilgi, beceri ve yetkinliklerle küresel ölçekte rekabet edebildiklerini gösteriyor. Listede 2026’da 4 üniversitemiz varken 2027’de bu sayının 6’ya yükselmesi tesadüf değildir. Küresel ölçekte rekabet edebilen, dünyanın önde gelen işverenleri tarafından tercih edilen mezunlar yetiştiren üniversitelerimizle gurur duyuyoruz. Hedefimiz, üniversitelerimizin dünyadaki tanınırlığını artırmanın yanında, mezunları dünyanın her yerinde aranan üniversitelerimizin sayısını da çoğaltmaktır. Gençlerimizin uluslararası iş dünyasında rekabet edebilen, teknolojiyi üreten, yenilik geliştiren bireyler olarak yetişmesi için yükseköğretim sistemimizi sürekli güçlendiriyoruz. Türkiye'nin yükseköğretimde yükselen gücünü, mezunlarımızın küresel iş dünyasındaki başarısıyla daha da ileri taşımakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Sayıları yüzde 50 yükseldi: ‘En’ler listesinde 6 Türk üniversitesi

15 BİN 665 KATILIMCININ DEĞERLENDİRMESİYLE HAZIRLANDI: GEURS 2027 araştırması, 40 ülkeden 15 bin 665 nitelikli katılımcının görüşlerine dayanıyor. 11 dilde yürütülen araştırmada her katılımcı, mezunlarının istihdam edilebilirliği açısından güçlü gördüğü en fazla 15 yükseköğretim kurumuna oy verebildi. Sonuçlar, uygunluk ve veri kalitesi kontrollerinden geçirilen işveren oylarının eşit ağırlıkla sayılmasıyla belirlendi. Araştırmanın katılımcıları, genç mezunları işe alma veya onlarla doğrudan çalışma deneyimine sahip yöneticiler arasından seçildi. Katılımcıların son iki yılda işe aldıkları veya birlikte çalıştıkları mezun sayısının yaklaşık 354 bin olduğu belirtildi. Araştırma, üniversiteleri akademik yayın sayıları veya genel itibarları üzerinden değil, mezunlarının istihdam edilebilirliğine ilişkin işveren değerlendirmelerine göre sıralıyor.

#5
Foto - Sayıları yüzde 50 yükseldi: ‘En’ler listesinde 6 Türk üniversitesi

İŞVERENLERİN TERCİHİNDE AKADEMİK BAŞARI ÖNE ÇIKTI: Araştırma, iş dünyasının üniversitelerden beklentilerine ilişkin de önemli veriler ortaya koydu. İşverenlerin üniversiteleri tercih etme gerekçelerinde akademik performans yüzde 19,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 18,6 ile mezunların becerileri ve yüzde 17,2 ile iş hayatına yönelik uzmanlık izledi. Etki ve liderlik yüzde 13,4, uzmanlaşma yüzde 12,6, uluslararasılık yüzde 10 ve kurumsal itibar yüzde 8,9 oranında belirtildi. Küresel sıralamada ise Massachusetts Institute of Technology (MIT) 1'inci, Stanford Üniversitesi 2'nci, Oxford Üniversitesi ise 3'üncü sırada yer aldı. Cambridge Üniversitesi 4'üncü, Harvard Üniversitesi 5'inci oldu.

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