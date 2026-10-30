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Gündem Seküler yaşamın rezillikleri! Tekelci ayyaş, 14 yaşındaki kızı istismar etti!
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Seküler yaşamın rezillikleri! Tekelci ayyaş, 14 yaşındaki kızı istismar etti!

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Seküler yaşamın rezillikleri! Tekelci ayyaş, 14 yaşındaki kızı istismar etti!

İstanbul Avcılar'da tekel bayisine giren 14 yaşındaki kız çocuğu, işletmeci tarafından istismar edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından ayyaş işletmeci gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 14 yaşındaki kız çocuğu alışveriş yapmak için tekel bayisine girdi. İşletmeci, içeride bulunan başka bir müşterinin dışarı çıkmasının ardından kız çocuğunu istismar etti.

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kız çocuğunun markete geldiği ve diğer müşterinin ayrılmasının ardından işletmecinin çocuğa yönelik istismar eyleminde bulunduğu anlar yer aldı. Ahlak yoksunu ayyaşın görüntülerini, müstehcenlik içerdiği gerekçesiyle yayınlayamıyoruz.

Olayın ardından 14 yaşındaki kız çocuğunun durumu polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, işletmeciyi gözaltına aldı.

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