Yunan Nikos Kotzias'dan Yunanistan'ın korsan anlaşmasına sert tepki: Tamamen geçersiz

Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Atina ile Kahire hükümetleri arasında imzalanan "Deniz Anlaşması"na tepki gösterdi.

Yunan Tanea gazetesinin haberine göre; sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Dışişleri eski Bakanı Nikos Kotzias, "Anlaşmada gelecekteki herhangi bir anlaşmazlığı Uluslararası Adalet Divanı'na havale etme hükmü bulunmamaktadır" uyarısında bulundu.

Hükümeti, Yunan çıkarlarını korumaktan kasıtlı olarak vazgeçmekle suçlayan Nikos Kotzias, anlaşmanın ilk taslak metni ile imzalanan son taslak metninin aynı olmadığını dikkat çekerek, Mısır'a büyük tavizler verildiğini söyledi.

Anlaşmanın meşru olmadığını belirten Kotzias, şunları söyledi:

"Anlaşmanın tamamı dün yayınlandı. Anlaşmanın "5" günahıyla ilgili yazdıklarımda haklı çıktım. Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasındaki adaların taban çizgisi yok. Yaya olarak yazılmış, kaba ve net koordinatları olmayan bir anlaşmadır. Yalnızca iki MEB'i bölen sınırlandırmanın koordinatlarını verir. Ne vermez? MEB'in belirlendiği taban noktalarının koordinatlarını vermez. Taban noktaları, MEB'in başladığı / ölçüldüğü yerden başlangıç noktasıdır. Örneğin, anakaradan başlıyorsa veya anakaranın önündeki adaların etkisini içeriyorsa. Başka bir örnek, Girit'ten veya Girit'in önündeki adalardan ve adacıklardan başlıyorsa. Mısır için üs noktaları çok önemli değil çünkü tüm noktaları kıyı şeridinde. Basit ve anlaşılır. Ancak,Yunan tarafı için büyük sorun. Zira Rum tarafının her adanın etkisini taban noktaları ile belirlemesi gerekiyordu. Örneğin, adaların taban noktaları yoksa, o zaman hiçbir etkisi yoktur veya kıyılarının bir tarafında taban noktaları varsa, bu onların sınırlı etkiye sahip oldukları anlamına gelir.

Hükümetin böyle bir anlaşmanın temellerinden ve Yunan menfaatlerinin korunmasından, yani temelleri belirleme amacından sadece bir nedenden dolayı kasıtlı olarak vazgeçtiği anlaşılıyor. Çünkü onları garanti etmedi!

Hükümet, uluslararası hukuktan bahsederken, Yunan adalarının uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını garanti etmiyor, hatta uluslararası hukukun teknik şartlarını ve gereklerini bile saklıyor!

Mısır ile MEB için yapılan anlaşma, Lassithi vilayetindeki Gaidouronisi veya Chrysi'yi içermiyor. Kastelorizo'yu da içeren 28'inci ile 32'nci meridyene bırakır. Rodos, Karpathos ve Girit gibi büyük Yunan adalarına "elbette" Kasos'ta olduğu gibi sınırlı etki veriyor. Son olarak, Girit'in güneyinde bağımsız bir ekonomik hayata sahip olan Koufonissi gibi adalarda, evet, inanılmaz ama gerçek bir etki yaratmıyor. Bu, anlaşmanın "5" günah-yarasından biridir.

Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümeti, Mısır'ın iddialarına teslim olmasını nasıl karşılıyor? Basit bir geri çekilme ile. Yunan adaları için koordinatları olmayan, sınır noktası olmayan uluslararası bir anlaşma yaptı. Yalnızca MEB sınır çizgisinin koordinatları belirlendi. Buna ek olarak, anlaşmada gelecekteki herhangi bir anlaşmazlığı Uluslararası Adalet Divanı'na havale etme hükmü bulunmamaktadır. Son olarak, MEB'in ayrılması muhtemelen yüzde 40 ila yüzde 60 oranında yapıldı; hatta başlangıçta duyurulduğu gibi yüzde 45, yüzde 55 bile olmadı. Muhtemelen başlangıç noktası olmadığı için söylüyorum (başlangıç noktası, yani sınır). Yunan tarafı hat boyunca geri çekilir ve hilelerle sözde büyük başarının iletişimini kolaylaştırmaya çalışır. Bu basit Yunanca'da gizli olarak adlandırılır (burada gizlice, "akıllıca ve anlaşılmaz bir şekilde yapılan uzaklaştırma" olarak tanımlanır).

Bu anlaşma, Türkler tarafından kullanılacak. Neyi imzalayacağını bilmeden Kahire'ye gittiğini Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın kendisinden öğrendim. Sanırım ne imzaladığını anlamadı. Soru farklı, Başbakan Miçotakis, Dendias'ın ne yapacağını biliyor muydu? Öyleyse, neden ona söylemedi? Değilse, o zaman tüm hükümet anlaşmadan haberi yok muydu?"