Yunan muhabir canlı yayında bir anda Türkçe konuşmaya başladı

Türkiye'den canlı yayın yapan Yunan televizyonunun muhabiri, Türkiye ile ilgili haberleri spikere aktardığı sırada, kendisini başka birisinin çekmesine tepki gösterdi.

Yunan muhabir sinirlenerek aniden Türkçe konuşmaya başladı ve kendini çeken vatandaşa, "Ne yapıyorsun?" diyerk kızdı.

"Kimsin abi sen"

Kendisini çeken kişinin ben de canlı yayın yapacağım demesine sinirlenen Yunan muhabir, "Sen beni neden çekiyorsun? Kimsin abi sen? Nasıl çekersin beni?" derken canlı yayın kesilmedi.

Spiker duruma müdahale ederek korona haberlerine geçilmesini istedi. Muhabirin Türkçe'yi çok düzgün konuşması da dikkatlerden kaçmadı.