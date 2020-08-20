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Dünya Yunan muhabir canlı yayında bir anda Türkçe konuşmaya başladı
Dünya

Yunan muhabir canlı yayında bir anda Türkçe konuşmaya başladı

Türkiye'den canlı yayın yapan Yunan televizyonunun muhabiri birden Türkçe konuşmaya başlayınca herkes şaşkına döndü.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 04:41:00 -

Türkiye'den canlı yayın yapan Yunan televizyonunun muhabiri, Türkiye ile ilgili haberleri spikere aktardığı sırada, kendisini başka birisinin çekmesine tepki gösterdi.

Yunan muhabir sinirlenerek aniden Türkçe konuşmaya başladı ve kendini çeken vatandaşa, "Ne yapıyorsun?" diyerk kızdı.

"Kimsin abi sen"

Kendisini çeken kişinin ben de canlı yayın yapacağım demesine sinirlenen Yunan muhabir, "Sen beni neden çekiyorsun? Kimsin abi sen? Nasıl çekersin beni?" derken canlı yayın kesilmedi.

Spiker duruma müdahale ederek korona haberlerine geçilmesini istedi. Muhabirin Türkçe'yi çok düzgün konuşması da dikkatlerden kaçmadı.

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Yorumlar

serefsiz gayrek muhbir

bu serefsiz muh(a)bir her zaman Turkiyeyi kotuluyor buna yasak konulmali bir guzel de dovulmeli sinirdis edilmeden once
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