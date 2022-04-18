Yunan medyasından bomba Türkiye itirafı: Yeniden gözde ülke oldular

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a Türkiye ile ilgili "provoke edici" sorular yönelten Yunan gazeteci Michail Ignatiou, baltayı taşa vurdu.

Ned Price'ı Türkiye'ye karşı provoke etmeye çalışan Yunan gazeteci Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırım uygulamamasını şikayet ederek "Türkiye gibi ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal etmesi ABD için kabul edilebilir mi?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Price Türkiye'nin krizin çözülmesi yönünde çok önemli bir görev üstlendiğini belirterek şunları söyledi:

"Ukrayna halkının desteklenmesi ve Rusya'dan hesap sorulması çabalarına Türkiye önemli katkılarda bulunmuştur. Türkiye bir NATO müttefiğidir. NATO bu konuda çok güçlü açıklamalar yaptı. NATO, çeşitli destek biçimleri konusunda Ukrayna işle çok yakın bir iş birliği içindedir. Türkler ayrıca diplomatik zeminde bir çözüm için Rusları ve Ukraynalıları bir araya getirmeye çalışan çok önemli bir rolü üstlendiler."

İstediği cevabı alamayan Yunan gazeteci haddini iyice aşarak "Yani Türkiye ile herhangi bir sorun yok öyle mi? Türkiye sizin öncülüğünüzdeki yolu takip etmeyi reddediyor, Rusya'ya yaptırım uygulamıyor. Yani bunu kabul ediyorsunuz. Ve Türkiye bu eylemi ihlal ediyor. Anladığım kadarıyla bunu da kabul ediyor, bunda bir sorun görmüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Yunan gazetecinin provokasyon çabasına prim vermeyen Price, Türkiye'nin yaptırımları ihlal ettiğini düşünmediğini belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye önemli katkılarda bulundu. Türkiye yine bir NATO müttefiki ve bu bağlamda Rus saldırganlığına karşı çıktı ve Ukrayna halkını destekleme kampanyasına önemli katkılar sağladı."

"Türkiye bizden daha önemli"

Öte yandan Yunan gazetecinin dünyanın gözleri önünde rezil olması Yunanistan'da büyük tepkiyle karşılandı.

ABD'nin adeta Yunanistan'a Türkiye'ye karşı çenesini kapatmasını söylediğini aktaran Yunan medyası, "ABD şu anda Türkiye'yi değerli bir ortak olarak görüyor. Amerikalılara göre Türkiye Kıbrıs'ta herhangi bir işgal yapmadı. Kıbrıs'ın işgalini yasallaştırıyorlar. Amerikalı temsilcinin dediğine göre Türkiye Ege'de bir şey yapmıyor, Amerikalılara göre hiçbir sorun yok. Bize konuşmayı kesmemizi söylüyorlar çünkü Türkler bizden daha önemli. Bu Yunanistan'a bir tokattır. Nikos Dendias'tan (Yunanistan Dışişleri Bakanı) hemen bir cevap gelmeli. Neden bir cevap vermiyor?" dedi.

ABD'nin Yunanistan'ı aşağıladığını ileri süren Yunan medyası, "Bu Girit'te ve Dedeağaç'ta toprak ve su verdiğimiz Amerikalılardan son derece aşağılayıcı bir cevap. Biz sadece veriyoruz ama karşılığında hiçbir şey alamıyoruz" yorumunu yaptı.

"ABD bizi ilk fırsatta satar"

ABD'nin Yunanistan yerine Türkiye'yi tercih etmesini hazmedemeyen Yunan medyası şöyle devam etti:

"Bize Türkiye ne yaparsa yapsın bizim için değerli bir müttefik dediler. Amerikalıların Yunanistan ve Türkiye arasında seçim yapmak zorunda kalacakları ilk seferde bizi satacakları şimdiden anlaşılmalıdır. Yunanistan'da Sam Amca'ya (ABD) güvenen ve Yunan-Türk çatışmasında ABD'nin müttefikimiz olacağını sananlar görsün, bu gerçek dışıdır. ABD ve Türkiye yan yana duruyor, çıkarları aynı ve işbirliği yapıyorlar."

"Batı'ya boyun eğiyoruz"

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos'un "Türkiye aleyhine konuşmanın zamanı değil" şeklindeki sözlerini hatırlatan Yunan medyası, Atina hükümetinin yenildiğini ve teslim olduğunu kaydetti.

"Batı'ya boyun eğiyoruz çünkü Rusya'yı düşmanımız yaptık" diyen Yunan medyası şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi Amerika geliyor ve Türkiye Kıbrıs'ta, Ege'de, Akdeniz'de Yunanistan'a ne yaparsa yapsın diyor. Zaten her gün adaların üzerinde uçuyorlar ama bunun ötesine geçselerde birşey olmaz artık. ABD Türklerin tüm ihlallerini yasallaştırdı. Türklerin yaptığı her şey onlara göre çok normal. Sam Amca kulağımızı çekeceğinden artık drone (Türk İHA'ları) bile düşüremeyiz. Kulağımızı çekmekle kalmayacak üstelik haksız duruma düşeceğiz."