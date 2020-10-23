Yunan medyasından akıl almaz iddia! ABD gözünü Türk Boğazları'na dikti

Yunan gazetesi Kathimerini'de yer alan analizde ABD'nin Yunanistan'ın kuzeyindeki liman kentlerine yaptığı yatırımlar ve bölgedeki planları ele alındı.

"Dedeağaç'a yatırım" iddiası

Stavros Tzimas imzalı yazıda, Washington'un Dedeağaç'a altyapı yatırımlarıyla İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'na alternatif bir rota oluşturmayı planladığı ileri sürüldü. Yazıda ABD'nin Dedeağaç limanını Karadeniz ve Kafkaslar ile bağlantı amacıyla kullanmayı planladığı, bu planların gerçekleşmesi halinde bölgede deniz taşımacılığı ve askeri nakliyatın doğasının değişeceği belirtildi.

Gaz Yunanistan üzerinden taşınacak

Yazıda ayrıca ABD'nin Dedeağaç ve Kavala limanları aracılığıyla ABD doğal gazını Balkanlar ve Orta Avrupa'ya taşımak istediği ileri sürüldü. Yazıda, sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) buz blokları halinde önce Dedeağaç limanına getirilip ardından burada yeniden gaza dönüştürülerek Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı'na pompalanmasının planlandığı kaydedildi. Gaz, Gümülcine üzerindeki bağlantı boru hattı üzerinden de önce Bulgaristan’a oradan da Avrupa içlerine nakledilecek.