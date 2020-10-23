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Gündem Yunan medyasından akıl almaz iddia! ABD gözünü Türk Boğazları'na dikti
Gündem

Yunan medyasından akıl almaz iddia! ABD gözünü Türk Boğazları'na dikti

Yunan Kathimerini gazetesinin iddiasına göre ABD, İstanbul ve Çanakkale Boğazları'na alternatif bir rota oluşturmak amacıyla Yunanistan'ın kuzey liman kentlerine altyapı yatırımı yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:17:00 -
Yunan medyasından akıl almaz iddia! ABD gözünü Türk Boğazları'na dikti

Yunan gazetesi Kathimerini'de yer alan analizde ABD'nin Yunanistan'ın kuzeyindeki liman kentlerine yaptığı yatırımlar ve bölgedeki planları ele alındı.

"Dedeağaç'a yatırım" iddiası

Stavros Tzimas imzalı yazıda, Washington'un Dedeağaç'a altyapı yatırımlarıyla İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'na alternatif bir rota oluşturmayı planladığı ileri sürüldü. Yazıda ABD'nin Dedeağaç limanını Karadeniz ve Kafkaslar ile bağlantı amacıyla kullanmayı planladığı, bu planların gerçekleşmesi halinde bölgede deniz taşımacılığı ve askeri nakliyatın doğasının değişeceği belirtildi.

Gaz Yunanistan üzerinden taşınacak

Yazıda ayrıca ABD'nin Dedeağaç ve Kavala limanları aracılığıyla ABD doğal gazını Balkanlar ve Orta Avrupa'ya taşımak istediği ileri sürüldü. Yazıda, sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) buz blokları halinde önce Dedeağaç limanına getirilip ardından burada yeniden gaza dönüştürülerek Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı'na pompalanmasının planlandığı kaydedildi. Gaz, Gümülcine üzerindeki bağlantı boru hattı üzerinden de önce Bulgaristan’a oradan da Avrupa içlerine nakledilecek.

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Yorumlar

Kim olduğum çoğ mu önemli

ABD'nin bu hamlesi Türkiye'yi çok da ilgilendirmez. Hatta hiç enterese bile etmez. Ha, jeopolitik konum itibari ile kısmen ve sürecin işleyişine göre iş değişir, orası ayrı bir konu. Biz de oturup Boğaz'da balık avlayacak değiliz. Peki kimi ilgilendirir ABD'nin bu hamlesi?!?!?!? Daha doğrusu en fazla kimi rahatsız eder? Rusya'yı. Ne alaka diyeceksiniz. Öyle değil işte. Tek kelime ile bu iş Rusya'nın kuşatılmasıdır. Bu da Rus-ABD savaşı demektir. Rusya'yı nasıl bu kadar etkiliyor sorusunun cevabı sır olarak bu abd-i acizinizdedir. Kalın sağlıcakla.
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