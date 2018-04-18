Yunan küstahlığı: Kendine gel Türkiye

Dışişleri Bakanlığı'nın buna verdiği yanıtta "Kardak kayalıkları, karasuları ve bunun üzerindeki hava sahası münhasıran Türkiye'nin egemenliğinde bulunmaktadır'' demesi, Atina'nıntepkisini çekti.

Yunan Dışişleri, bir açıklama yayımlayarak, ''Avrupa Komisyonu'nun eleştirileri yine Türkiye'de sanrılara yol açtı. Türkiye'ye kendine gelip Avrupa Komisyonu'nun raporunu imajını düzeltmek için özeleştiri yapmaya yönelik elverişli bir araç olarak kullanmaya çağırıyoruz'' dedi.

3 ANLAŞMAYA DAYANDIRDI

Türkiye'yi Avrupa hukukuna saygı göstermeye davet eden Yunan Dışişleri, şu vurguyu yaptı:

''Türkiye kasten yasadışı pozisyonunu tekrarlayarak Ege'deki yasal statünün tamamen uluslararası hukukun garantisi altında bulunduğu olgusunu görmezden geliyor. Imia (Kardak) üzerindeki Yuanan egemenliği, 1923 Lozan Anlaşması, 1932 İtalya-Türkiye Anlaşmaları ve 1947 Paris Anlaşması uyarınca apaçık ve tartışma götürmezdir.''

Ocak 1996'da Figen Akat isimli Türk bandıralı bir geminin Kardak kayalıklarında karaya oturması sonucu Türk ve Yunan kurtarma ekipleri arasında çıkan anlaşmazlık sonucu patlayan Kardak Krizi, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmişti. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in gönderdiği SAT ve SAS komandoları denizden taarruza geçip kayalıklara Türk bayrağı dikmişti.