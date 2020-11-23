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Gündem Yunan Korgeneral: Dağlık Karabağ'da olanlar Trakya ve Kıbrıs'ta da olabilir
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Yunan Korgeneral: Dağlık Karabağ'da olanlar Trakya ve Kıbrıs'ta da olabilir

Azerbaycan'ın Türkiye'nin desteğiyle Karabağ'da büyük bir zafer kazandığını söyleyen Yunan Korgeneral Tzoumis, "Dağlık Karabağ'da olanlar Trakya ve Kıbrıs'ta da olabilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 14:25:00 - 2020-11-23 14:26:07

 yeniakit.com.tr 

Yunan Korgeneral Tzoumis katıldığı bir televizyon programında Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiği hezeyanında bulunan Tzoumis, "Son 4 aydır Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Yunan kıta sahanlığının için olduğunu unutmamalıyız. Türkiye ve Erdoğan her gün provokasyon adımları atıyor." dedi.

Türkiye'nin Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'da büyük başarılar kazandığını söyleyen Tzoumis, şöyle devam etti:

"Şunu söylemeliyiz ki Türkiye, Dağlık Karabağ'daki durumdan en çok yararlananlardan biriydi. Kaçınılmaz olarak Adalar Denizi (Ege) ve Akdeniz'deki hedeflerine daha çok dikkat edecekler. Yunanistan'ın Türkiye ile bir angajman sorunu veya sıcak bir olay yaşaması veya sizin bahsettiğiniz her şeyi görmek mümkündür. Yunan adalarında nereden geldiklerini ve hangi sorunlara yol açacaklarını bilmediğimiz birçok göçmen olduğunu unutmamalıyız. Ve Batı Trakya'da Türkiye'ye dost Müslüman bir azınlık var. Bütün bunlar bizi rahatsız etmeli. Erdoğan'ın büyük bir zafer peşinde olduğunu anlamalıyız. Yunanistan'dan hayati bir alanı devralmak istiyor. Sadece deniz yetki alanıyla ilgili bir başarı istemiyor. Yunanistan'dan bir parça almak istiyor, Yunanistan'ı parçalamak istiyor bunu anlamamız gerek."

"Aynısı bizim de başımıza gelebilir"

Azerbaycan'ın Türkiye'nin desteği sayesinde Karabağ'da yaşanan savaşı kazandığını dile getiren Tzoumis, "Dağlık Karabağ'da olanlar Trakya ve Kıbrıs'ta da olabilir" dedi.

"Türkiye'ye karşı yardım beklememiz anlamsız"

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanacak olası bir çatışma durumunda ABD ve Batılı ülkelerin Yunanistan'a yardım etmesini beklemenin anlamsız olduğunu kaydeden Yunan general sözlerini şöyle noktaladı:

"Milli egemenliğimizi savunmak için yabancıların geleceğini düşünen herkes bir ütopya içinde yaşıyor. Kimse egemenliğimizi savunmak için bir başkasının gelmesini beklememeli. 1996'da Kardak'ta olanları unutmamalıyız. ABD'nin müdahalesi olaylar bittikten sonra olmuştu. Sonuç olarak bayrak yok, gemi yok, ordu yok dediler. Sonuç olarak orası gri bölge haline geldi. Böyle bir şey tekrarlanırsa bizim için hiç iyi olmaz"

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