Yunan komutanlar ilan etti: Türkiye'nin taktik değiştirdiği ortaya çıktı dedi! Gündemi yeniden hareketlendirdi

Finlandiya'ya Mart ayı sonunda NATO'ya katılmasına izin veren Türkiye, İsveç'e de dün itibariyle yeşil ışığı yaktı. Birliğin üye sayısı İsveç'le beraber 32'ye yükselirken dünya basını Erdoğan'ın kararını manşetten gördü. ABD, Avrupa ve Orta Doğu'nun önemli medya kuruluşları söz konusu gelişmeyi 'Tarihi karar' başlığı adı altında okuyucularına sundu. Gelişmeleri yakından takip eden Yunan basınının ağır toplarından Kathimerini ise Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi zirvenin kritik konularından olan F-16'larla ilgili geniş bir analiz yayınladı. Söz konusu analizde Türkiye'nin F-16 talebinin detayları irdelendi.

YUNAN ASKERLERİ DEĞERLENDİRDİ

İsmini vermek istemeyen tecrübeli bir Yunan askeri gazeteye yaptığı açıklamada F-16 tedariki ve modernizasyonu talebinin karşılanmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri ve özellikle Hava Kuvvetleri için 'tartışmalı' bir konu olarak nitelendirdi.

Kathimerini'ye göre Türkiye'nin uçaklarını yenilememesinin Yunanistan'ın yeni savaş uçakları karşısında güç dengesinin bozulacağı öne sürüldü. Türkiye ise gelecekte böyle bir olası durumun yaşanmaması için harekete geçti.

Türkiye'nin dünyanın en büyük 3. F-16 filosu, altyapı ve ekibine sahip olduğunu hatırlatan gazete, modernizasyon kitlerinin alınması durumunda pilotların eğitim yöntemlerinde özel bir değişiklik gerekmeyeceğini söyledi. Ekim 2021'de Ankara'nın F-16'lar konusundaki talebini ABD'ye bildirdiğini hatırlatan Kathimerini, Türkiye'nin burada mevcut filo için yeni uçakla ve yükseltme ( modernizasyon) kitleri istediğini bildirdi.

119 F-16 VİPER

Kathimerini analizin devamında Türkiye'nin Yunanistan'ın Rafale, F-16V ve F-35 tedarikine karşın 119 adet F-16 Viper'dan oluşan modern bir filo inşa etmeye çalıştığını aktardı. Türkiye'nin bu hedefine ulaşmak için halihazırda sahip olduğu F-16'ları geliştirdiğini belirten gazete, Türkiye'nin ABD'den AESA teknolojisine sahip APG-83 aktif elektronik tarama radarı, elektronik harp sistemleri, sensörler, kokpitler için çok fonksiyonlu göstergeler ve yeni yazılım talep ettiğini yazdı.

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DOKTRİN DEĞİŞİKLİĞİ!

milliyet'in derlediği haberde: Ankara'nın Washginton'dan 900 havadan havaya füze ve 800 bomba ve güdümlü füze talep ettiğini belirten tecrübeli Yunan subaylar bunun Türk Hava Kuvvetlerinin "doktrin" değişimini gösteren en büyük silah siparişlerinden biri olduğunu söylüyor. Türkiye'nin kara gücünün her zaman hava gücünden fazla olduğunu belirten uzmanlar böyle bir talebin Türk ordusunun hava gücünü kara gücüne yaklaştırarak operasyonel gücünde bir taktik değişikliğine gittiği ifade edildi.

GÜÇ DENGESİ

ABD'nin Türkiye'ye yönelik F-16 ve modernizasyon kitlerini vermesi durumunda Ankara'nın toplam 283 F-16'ya sahip olacağı belirtilen analizde, Yunanistan'ın son model Viper'lara 2027'den sonra kavuşacağı bildirildi. Ancak Türkiye'nin talebinin kabul edilmesi durumunda bile bu ekipmanların hemen sağlanamayacağı ve belli bir zaman alacağına da vurgu yapıldı.

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