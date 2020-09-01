Yunan jetlerine kilitlenen Türk savaş uçaklarında dikkat çeken detay

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçakları, Akdeniz'in doğusunda Oruç Reis sismik araştırma gemisi için ilan edilen NAVTEX bölgesine yaklaşan 6 Yunan jetini bölgeden uzaklaştırırken iki ülke arasında yaşanan gerilimin detayları gün yüzüne çıktı. Önleme görevini icra eden F-16 savaş uçaklarında kadın pilotlarımız da yer aldı.

Dünyada nadir

Türk F-16 savaş uçakları, Yunan jetlerinin konuşlandığı bölgeye çok uzak bir mesafede olmasına rağmen bir anda enselerinde bitiyor.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan askerî uzmanlar, 6 Yunan jetine beklemedikleri bir anda eş zamanlı kilit atıldığına vurgu yaparken, saniyeler içinde gerçekleşen bu olayın dünyanın nadir örneklerden bir olduğuna dikkat çekti.

Engellemede kadın pilotlar da vardı

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçaklarını kullanan pilotların ise, filo komutanı hariç, çok genç yaşta oldukları ve içlerinde kadın pilotların da bulunduğu aktarıldı.

Gerginlik 32 bin feette başladı

Öte yandan, Yunanistan'a ait jetlerde Fransız pilotların da olduğu öne sürüldü.

Millî Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerini değerlendiren askeri uzmanlar, gerilimin yaklaşık 32 bin feet (yaklaşık 10 bin 500 metre) irtifada başladığını ifade etti.

Yunan jetlerine defalarca kilit atılıyor

Buna göre, Yunanistan'a ait jetlerin dalışa geçerek kısa sürede sürat kazanmaya ve Türk F-16'larını vurmakla tehdit edebilecekleri pozisyona geçmeye çalıştı.

Türk F-16 savaş uçakları ise kol uçuşunu bozmadan bu dalışa karşılık veriyor.

Kokpitte kaydedilen görüntülerde Türk F-16 savaş uçaklarının pilotları, Yunan jetlerine defalarca kilit atıyor.

Bu "Sana kilitli füzeyi ateşleseydim seni vurabilirdim, şimdi bu sahadan uzaklaş" anlamını taşıyor.