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Yunan hacker'lardan Türkiye'ye 'seçim' tehdidi!

Türk hackerlar ile siber savaşa giren 'Yunan Anonymous' hacker grubu Türkiye'yi tehdit etti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:05
Yunan hacker'lardan Türkiye'ye 'seçim' tehdidi!

Türkiye'nin, Suriye'nin Afrin bölgesini teröristlerden arındırmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ve FETÖ ile etkin mücadelsinden rahatsız olan Yunan Anonymous hacker grubu, Türkiye'de tutuklu bulunan 2 Yunan askerini bahane göstererek Türkiye'ye siber saldırı başlattı.

15 Temmuz darbe girişiminde Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü 8 askere de sahip çıkacaklarını açıklayan Yunan hackerlar, seçim öncesi Türkiye'ye saldırmaya başladı.

SEÇİMLERE SALDIRI TEHDİDİ

Türkiye'de 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinin de yaklaşmakta olduğunu beliren "Yunan Anonymous" hacker grubu, siber saldırıların yoğunlaşacağını belirtti.

Anonymous Greece adlı hacker grubu Türk hackerların Yunan sitelerine saldırısına karşılık olarak saldırıya geçtiklerini ve 24 TV sitesi ile Türk Telekom’a ait yaklaşık 13 bin router’i haclediklerini iddia etti.

“AKINCILAR” YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA OPERASYON YAPMIŞTI

“Akıncılar” adındaki Türk hacker grubunun yaptığı açıklamaya göre grup, Çarşamba günü Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın web sitesine siber bir saldırı düzenlemiş ve yaptıkları işleri belgeleyen bir de video yayınlamışlardı. Bundan önce de Yunan haber ajansı AMNA da siber saldırıya uğramıştı.

Yunanistan’da hizmet veren Skai TV televizyon kanalına konuşan Akıncılar hacker grubunun bir üyesi, saldırıların 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan Türk askerlerinin iade edilmemesine bir cevap niteliğinde olduğunu belirtti. Grubun üyesi, “Ulusal birliğimizi tehdit eden güçlere karşı aktifiz. Yunanistan şu andaki çizgisini sürdürmeye devam ettiği sürece biz de saldırılara devam edeceğiz” dedi.

YUNANİSTAN SİBER GÜVENLİK KONUSUNDA GERİDE KALDI

Yunanistan’daki Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olan Jorgos Tzogopoulos, bu saldırıların arkasında düzenli bir yapının olduğuna dair henüz bir kanıt bulunmadığını söylüyor. Tzogopoulos, buna rağmen Yunan hükümetinin siber güvenlik konusundaki algısını arttırma konusunda iyi bir şekilde öğütlendiğini belirtiyor. “Özellikle Rusya’nın İnternet’te artan faaliyetleri nedeniyle bu konu hem Avrupa Birliği’nde hem de ABD’de önem kazanmaya başladı” diyen öğretim üyesi, Yunanistan’ın siber güvenlik konusunda geride kaldığını belirtiyor.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:05
  1. Yunan Anonymous hacker grubu
  2. Anonymous

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