Yunan generalden ABD isyanı: İstedikleri her şeyi verdik! Yine de bizi Türkiye'ye karşı korumuyorlar

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Emekli Yunan General Lambros Tzoumis, Yunanistan'ın ABD'ye istediği her şeyi vermesine rağmen Türkiye'ye karşı destek alamadıklarını söyledi.

Yunanistan'ın ABD'den güvenlik garantisi alamayacağını söyleyen Tzoumis, "Amerikalılara istedikleri her şeyi verdik. Elbette ABD'nin arabasında oturmanın kötü olduğunu söylemiyorum. ABD'nin veya başka bir gücün bize güvenlik garantisi vereceğine dair bir ihtimal vermiyorum. ABD'nin tarafsız bir duruş sergilememesini istiyoruz. Çünkü Türkiye ile her kriz yaşadığımızda bunu gördük. Örneğin Kardak krizinde. ABD'den Türkiye bir oldubitti yapmadan müdahale etmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bunun yanında Yunanistan'ın Ukrayna'ya silah sevkiyatını yapmasını "büyük bir risk" olarak nitelendiren Yunan general, Türkiye'nin bu sırada harekete geçebileceğini iddia etti.

"ABD Türkiye'den vazgeçemez"

Tzoumis sözlerine şöyle devam etti:

"Güvenilir bir şekilde yanlarında durduğumuz için Amerikalılardan artık bazı taleplerde bulunmamız gerektiğini düşünüyorum. F-16'ların Türkiye'ye verilmemesini talep etmeliyiz. Hedefimiz karasularımızı 12 deniz miline çıkarmak. Amerikalıların yanımızda durmasını istemeliyiz. Biz onlara istediklerini verdik."

ABD'nin Türkiye'den vazgeçmesinin mümkün olmadığını da sözlerine ekleyen Tzoumis şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin jeostratejik olarak ABD için çok önemli bir bölgede olduğunu unutmamalıyız. Yani ABD Türkiye'yi terk edemez. Bunu göz önünde bulundurmalıyız. Ancak bu tüm zamanlar boyunca Batı ve ABD tarafında güvenilir bir şekilde duran bizler için endişe yaratıyor."