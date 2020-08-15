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Dünya

Yunan gazeteciden çarpıcı itiraf: Konu Türkiye olunca süt dökmüş kediye dönüyorlar

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yunan gazeteci Paris Karvounopoulos, ABD ve Batılı devletlerinin Yunanistan'ı yalnız bıraktığını belirterek sitem etti. Karvounopoulos, "Konu Türkiye olunca herkes süt dökmüş kediye dönüyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 15:26:00 -
Yunan gazeteciden çarpıcı itiraf: Konu Türkiye olunca süt dökmüş kediye dönüyorlar

Yunan gazeteci Paris Karvounopoulos, Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimine ilişkin bir makale kaleme aldı. Müttefiklerinin bile Yunanistan'ın bölgeden çekilmesini istediklerini belirten Karvounopoulos, Türkiye'nin gücü karşısında çaresiz kaldıklarını itiraf etti.

"Avrupalı ve ABD’li müttefiklerimiz, Türk-Yunan çekişmesinden geri adım atmamızı bekliyor" başlıklı bir yazı kaleme alan Yunan gazeteci, başta Almanya ve ABD olmak üzere birçok ülkenin "tansiyonun düşürülmesi ve diyaloğun tesis edilmesi" konusunda Yunanistan'a çağrıda bulunduğunu kaydetti.

"Söz konusu Venezuela veya Belarus olunca aslan kesilenler, konu Türkiye olunca süt dökmüş kediye dönüyor." diyen Karvounopoulos, müttefiklerinin Türkiye'yi karşılarına almak istemediklerini ve ekonomik menfaatlerini ön plana koyduklarını ifade etti.

Karvounopoulos ayrıca ABD ve Batılı müttefiklerinin ekonomik girişimlerini Çin’den Türkiye’ye kaydırmak istediğini belirtti.

Çaresizlikleri kayıtlara geçti

Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki macera arayışlarına ve hukuksuz taleplerine destek vermeyen ülkeleri "demokrasinin ve uluslararası hukukun sözde savunucuları" diye niteleyen Yunan gazeteci tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"1996 yılında Kardak Krizi’nde bize ‘Ne yani, iki kaya parçası için mi ölüme gidiyorsunuz?’ diyenler, bugün çıkmış ‘Ne yani, bir ada için mi savaşa girmek istiyorsunuz?’ diye soruyor. Yunanistan’ın şanssızlığı, parlamentosunun içine kadar giren bu zihniyetten kaynaklanıyor. Yunan halkının oylarıyla parlamentoya giren vekillerin ‘Kızılhisar’da 480 kişi yaşıyor, Türkiye’de ise milyonlar yaşıyor. Elden ne gelir ki?’ sözleri kayıtlara geçmiş bulunuyor."

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Yorumlar

Sefer

nato'dan elimizi ceksek o kokusmus birliginiz erir biter. Ha bire bize tehdit diliyle yaklasan kafirler artik bunu anlayacak.
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