Yunan futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor

Daha önce Mert Hakan Yandaş'la anlaşan Fenerbahçe yönetimi, daha önce el sıkıştığı Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut'u sezon biter bitmez açıklayacak.

Türkiye Kupası Finali’nden sonra sarı-lacivertlilere imza atacak olan başarılı hoca, Alanya’dan yalnız gelmeye niyetli değil.

Bu sezon performansıyla ön plana çıkan Anastasios Bakasetas’ı da Fenerbahçe’ye getirmek istiyor.

45 yaşındaki tecrübeli teknik direktörün bu talebine sarı-lacivertliler de olumlu yaklaştı.

Ali Koç ile görüşme yapacak

Yönetim, Yunan yıldızı için Alanyaspor’un kapısını para+takas formülüyle çalmaya hazırlanıyor. Başkan Ali Koç’un, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bu transfer için bizzat görüşeceği öğrenildi.

Performansıyla tüm dikkatleri çekti

Çok yönlü oyuncu forvet arkasında, orta sahanın ortasında ve kanatlarda görev yapabilen Bakasetas, bu sezon Alanya formasıyla 41 resmi maça çıktı, 13 gol atıp 7 asist yaptı.

Yunan yıldız özellikle uzaktan etkili şutlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

700 bin Euro’ya transfer edilmişti

Bakasetas’ın Türkiye Kupası’ndaki 8 maçta 4 gol, 3 asistlik performansı, Alanyaspor’un tarih yazarak finale çıkmasında da önemli pay sahibi oldu. Akdeniz ekibi Bakasetas’ı sezon başında AEK’ten 700 bin Euro’ya transfer etmişti.