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Gündem Yunan fena kaşınıyor! Gerilimi tırmandıracak skandal hamle
Gündem

Yunan fena kaşınıyor! Gerilimi tırmandıracak skandal hamle

Yunanistan’dan Akdeniz’deki gerginliği arttıracak skandal bir açıklama geldi. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, şartların oluşması halinde Kıbrıs Rum yönetimi ile de deniz yetki sınırlarını belirleyeceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 08:54:00 - 2020-08-31 08:58:46
Yunan fena kaşınıyor! Gerilimi tırmandıracak skandal hamle

Türkiye’nin kararlı adımları ile Akdeniz’de köşeye sıkışan Yunanistan’dan provokatif açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Yunanistan'dan skandal hamle

Real News gazetesine konuşan Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias “Yunanistan’ın zaman içinde ve elverişli şartlar oluştuğunda, Kıbrıs Rum yönetimi ile de deniz yetki sınırlarını belirleyeceğini” ifadelerini kullandı. Dendias sözlerine Libya ile de görüşmeler yapacaklarını da ekledi.

Yunan hükümetinden gelen kışkırtıcı açıklamalarda Yunan muhalefetinden de tepki var. Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) milletvekili ve Dışişleri eski Bakanı Yorgo Katrugalos Mısır ile imzalanan deniz yetki  anlaşmasına Türkiye’nin sert tepki göstereceğini hesaplamadığını belirtti.

Katrugalos, “SYRİZA iktidarı döneminde hem egemenlik haklarımızı korumuş, hem de Türkiye ile diyaloğu canlı tutmuştuk. Dönemin Başbakanı Aleksis Çipras dört defa Türkiye’ye gitmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atina’yı ziyaret etmişti” açıklamasında bulundu.

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