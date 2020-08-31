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Gündem Yunan casus Savvas Kalenderidis: Yunanistan Türkiye'nin rehinesi oldu
Gündem

Yunan casus Savvas Kalenderidis: Yunanistan Türkiye'nin rehinesi oldu

Yunan casus Savvas Kalenderidis katıldığı bir televizyon programında "Yunanistan Türkiye'nin rehinesi olmuş durumda" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 16:44:00 - 2020-08-31 16:45:38

 yeniakit.com.tr 

"Wights of Salem" adlı Youtube kanalında çevirilen videoda bir televizyon programına konuk olan Yunan casus Savvas Kalenderidis, Türkiye karşısında çaresiz kalan ülkesine sitem etti.

Kalenderidis, "Yunanistan konumunu güçlendirebilir ve karasularını 12 mile çıkarabilir.(yerse) Tabi önce Türkiye'nin mantıksız iddialarını yere serersek. Aslında biz karasularımızı on yıllar önce genişletmiş olmalıydık. Eğer zamanında bunu yapsaydık şuan Türkiye'nin hak iddia edeceği bir yer olmazdı. Ayrıca kim denizleri gemilere kapatacağımızı söylüyor. Bugün kapalı bir deniz olan Marmara Denizi ve Boğazlar uluslararası gemilere açık değil mi? Ege'de de aynı hakları tanıyacağız ve uluslararası seyrüsefer için sorun olmayacak. Sorun nerede olacak? Ege'nin uluslararası sularında tatbikat yapmak isteyecek savaş gemilerinde sorun çıkacak. Yani bu hakkı onlardan kaldırıyoruz çünkü bu uluslararası hukukun bize verdiği hak." diye konuştu.

Yunan siyasi sisteminin sorunlu olduğunu ve Türkiye'ye karşı etkili olamadığını kaydeden Kalenderidis, "Ege'de 12 mile kadar genişleseydik bunların hiçbiri olmazdı ve bunun mazereti yok. Yunanistan Türkiye'nin rehinesi olmak gibi inanılmaz bir duruma düştü." dedi.

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