Yunan bizden rahatsızsa doğru yoldayız demektir

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Derneği (ASSAM) Başkan Yardımcısı Emekli Albay Ali Çoşar, “Biz ASSAM olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı’nın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasını savunan bir düşünce kuruluşuyuz. Bu durum karar mekanizmalarındaki süreci kısaltacak ve pratik hale getirecek. Bu durumu eleştirenler eski Türkiye özlemi içerisinde olanlar” şeklinde konuştu.

Emekli Yüzbaşı Avukat Bülent Demir de, “Hep aynı odaklardan çatlak ses geliyor. Yeni Türkiye’nin önünde engel olamayacaklar. Dolayısıyla CHP’den ses geliyorsa, Avrupa’dan, Yunan’dan ses geliyorsa doğru yoldayız demektir.”