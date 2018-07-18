Yunan bizden rahatsızsa doğru yoldayız demektir
Genelkurmay Başkanlığı döneminde birçok başarılı operasyona imza atan Orgeneral Akar’ın kabinede yer alması, Yunan basınının dikkatini çekti. Konuya geniş yer ayıran Yunan gazetelerinden Ta Nea gazetesi, ülkesinin işinin artık daha zor olduğunu yazdı.18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:40
Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Derneği (ASSAM) Başkan Yardımcısı Emekli Albay Ali Çoşar, “Biz ASSAM olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı’nın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasını savunan bir düşünce kuruluşuyuz. Bu durum karar mekanizmalarındaki süreci kısaltacak ve pratik hale getirecek. Bu durumu eleştirenler eski Türkiye özlemi içerisinde olanlar” şeklinde konuştu.
Emekli Yüzbaşı Avukat Bülent Demir de, “Hep aynı odaklardan çatlak ses geliyor. Yeni Türkiye’nin önünde engel olamayacaklar. Dolayısıyla CHP’den ses geliyorsa, Avrupa’dan, Yunan’dan ses geliyorsa doğru yoldayız demektir.”
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