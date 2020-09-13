Yunan belasını arıyor! Meis adasında tehlikeli provokasyon

Doğu Akdeniz’deki provokasyonlarına her geçen gün bir yenisini ekleyen Yunanistan, Türkiye’nin sabrını test etmeye devam ediyor.

Fransa’dan aldığı destekle boy ölçüşemeyecek durumda olduğu halde Türkiye’ye kafa tutan Atina yönetimi şımarık tavırlarını sürdürüyor.

Sistematik bir şekilde provokatif eylemlerini sürdüren Yunan tarafı, Lozan ve Paris anlaşmaları gereki askeri güç bulundurulmaması gereken Ege adalarını askeri üsse çevirdi. Türkiye’ye karşı arkasına Avrupa’yı alan Atina, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını gasp etmediği için tahrik siyaseti yürütüyor.

Antalya’nın Kaş ilçesine sadece 2 km uzaklıkta bulunan Meis adası bugün yeni bir Yunan provokasyonunda daha sahne olacak. Atine yönetimi geçtiğimiz haftalarda adaya turist kılığında asker çıkarmış skandal görüntüler basına yansımıştı.

Meis adasında tehlikeli tören

Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Meis Adası’nın sözde 77. kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törene katılmak üzere bugün helikopterle Meis adasına gelecek.

Uluslararası hukuku hiçe sayan Yunan Cumhurbaşkanına ise 1 radar uçağının yanı sıra 4 F-16 savaş uçağı eşlik edecek. Atina’dan hareket edecek olan Yunan cumhurbaşkanı önce Rodos’a sonra da Chinook tipi askeri helikopterle Meis Adası’na geçecek.

Provokatif ziyaret öncesi alarma geçen Yunan ordusu karada, denizde ve havada önlemler aldı. Adadaki törenler esnasında Sakelaropulu’u güvenliğini Yunan SAT ve SAS komandoları sağlayacak.

Yunan hava kuvvetlerine ait savaş jetleri ise Meis adası üzerinde ve etrafında güvenlik uçuşları yapacak.