  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunan belasını arıyor! Meis adasında tehlikeli provokasyon
Gündem

Yunan belasını arıyor! Meis adasında tehlikeli provokasyon

Meis adası bugün yeni bir Yunan provokasyonuna sahne olacak. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, 4 F16 jeti ve 1 helikopterle birlikte Meis adasındaki sözde kurtuluş törenine katılacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 08:30:00 -
Yunan belasını arıyor! Meis adasında tehlikeli provokasyon

Doğu Akdeniz’deki provokasyonlarına her geçen gün bir yenisini ekleyen Yunanistan, Türkiye’nin sabrını test etmeye devam ediyor.

Fransa’dan aldığı destekle boy ölçüşemeyecek durumda olduğu halde Türkiye’ye kafa tutan Atina yönetimi şımarık tavırlarını sürdürüyor.

Sistematik bir şekilde provokatif eylemlerini sürdüren Yunan tarafı, Lozan ve Paris anlaşmaları gereki askeri güç bulundurulmaması gereken Ege adalarını askeri üsse çevirdi. Türkiye’ye karşı arkasına Avrupa’yı alan Atina, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını gasp etmediği için tahrik siyaseti yürütüyor.

Antalya’nın Kaş ilçesine sadece 2 km uzaklıkta bulunan Meis adası bugün yeni bir Yunan provokasyonunda daha sahne olacak. Atine yönetimi geçtiğimiz haftalarda adaya turist kılığında asker çıkarmış skandal görüntüler basına yansımıştı.

Meis adasında tehlikeli tören

Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Meis Adası’nın sözde 77. kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törene katılmak üzere bugün helikopterle Meis adasına gelecek.

Uluslararası hukuku hiçe sayan Yunan Cumhurbaşkanına ise 1 radar uçağının yanı sıra 4 F-16 savaş uçağı eşlik edecek. Atina’dan hareket edecek olan Yunan cumhurbaşkanı önce Rodos’a sonra da Chinook tipi askeri helikopterle Meis Adası’na geçecek.

Provokatif ziyaret öncesi alarma geçen Yunan ordusu karada, denizde ve havada önlemler aldı. Adadaki törenler esnasında Sakelaropulu’u güvenliğini Yunan SAT ve SAS komandoları sağlayacak.

Yunan hava kuvvetlerine ait savaş jetleri ise Meis adası üzerinde ve etrafında güvenlik uçuşları yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması tepkilere neden oldu
Dünya

Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması tepkilere neden oldu

Bahreyn'in, ABD'nin gözetiminde İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulması için anlaşmaya varıldığını açıklaması tepkilere neden oldu...
Düşman saflarında ‘tanıdık’ isim
Gündem

Düşman saflarında ‘tanıdık’ isim

Türkiye aleyhtarı Sözcü'de kalem oynatan Necati Doğru, bugünkü yazısında Doğu Akdeniz’e binlerce kilometre kıyısı olan Türkiye’yi haksız bul..
Çarpıcı Doğu Akdeniz açıklaması: Çatışma çıkarsa...
Gündem

Çarpıcı Doğu Akdeniz açıklaması: Çatışma çıkarsa...

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Doğu Akdeniz ile ilgili yaptığı açıklamada, Yunanistan’la çatışma ihtimalinin de çözüme ulaşma ihtimalinin de..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı