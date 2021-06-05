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Gündem Yunan başkan yardımcısı sınırı geçerek Türk askeriyle fotoğraf çektirdi
Gündem

Yunan başkan yardımcısı sınırı geçerek Türk askeriyle fotoğraf çektirdi

Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Yaşam Tarzının Teşviki'nden Sorumlu Yunan Başkan Yardımcısı Margaritis Schina, Yunanistan-Türkiye sınırını geçerek Türk askeriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 15:39:00 -
Yunan başkan yardımcısı sınırı geçerek Türk askeriyle fotoğraf çektirdi

Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Yaşam Tarzının Teşviki'nden Sorumlu Yunan Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Batı Trakya'yı ziyareti sırasında iki ülke arasında Dostluk Köprüsü olarak tabir edilen Bahçeköy (Kipi) sınır kapısında görev yapan FRONTEX görevlileri ve köprü üzerinde nöbet tutan Yunan askerlerini ziyaret ederek sohbet etti.

Schinas, köprü üzerinde kırmızı çizgiyi geçerek Türkiye tarafına geçti ve köprü üzerinde nöbet tutan Türk askerleri ile de selamlaştı ve bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Bu bir Avrupa sınırıdır"

Schinas burada yaptığı açıklamada, "Bu sınırda Avrupa'nın en büyük FRONTEX arazi operasyonuna sahibiz. Bu bir Avrupa sınırıdır, korunacak bir sınırdır. Aynı zamanda Avrupa değerlerini simgeleyecek bir sınırdır, çünkü sınırlarımızı koruyabilir, aynı zamanda insan haklarına ve özgürlüklerine ve Avrupa ilkelerine de saygı duyabiliriz" sözlerini kullandı.

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